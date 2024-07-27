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تحضيرًا للتصفيات الآسيوية.. الأخضر الشاب يتعادل مع طاجيكستان وديًّا

تعادل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مع نظيره منتخب طاجيكستان بنتيجة هدف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليـوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وجاء هدف الأخضر عن طريق لاعبه خليل العبسي في الدقيقة الـ78، في حين أحرز منتخب طاجيكستان هدف التعادل في الدقيقة الـ85 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي بندر باصريح اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالله البيشي في حراسة المرمى، ومحمد العوفي ونواف المطيري ومناف أبو يابس وبندر درويش وباسل السيالي وزياد الجهني وهيثم عسيري وباسم صديق وهزاع الغامدي وفارس الغامدي.

يُذكـر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا جاء في المجموعة السادسة، وإلى جواره منتخبات أوزبكستان والهند وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في الدمام نوفمبر المقبل.

وعلى هامش المباراة سلم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم درعًا تذكارية لسفير دولة طاجيكستان لدى السعودية السيد ضراب الدين قاسمي، ودرعًا للأمين العام للاتحاد الطاجيكستاني أسلا موف دافلاتماند.

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تحضيرًا للتصفيات الآسيوية.. الأخضر الشاب يتعادل مع طاجيكستان وديًّا
سبق

تعادل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مع نظيره منتخب طاجيكستان بنتيجة هدف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليـوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وجاء هدف الأخضر عن طريق لاعبه خليل العبسي في الدقيقة الـ78، في حين أحرز منتخب طاجيكستان هدف التعادل في الدقيقة الـ85 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي بندر باصريح اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالله البيشي في حراسة المرمى، ومحمد العوفي ونواف المطيري ومناف أبو يابس وبندر درويش وباسل السيالي وزياد الجهني وهيثم عسيري وباسم صديق وهزاع الغامدي وفارس الغامدي.

يُذكـر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا جاء في المجموعة السادسة، وإلى جواره منتخبات أوزبكستان والهند وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في الدمام نوفمبر المقبل.

وعلى هامش المباراة سلم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم درعًا تذكارية لسفير دولة طاجيكستان لدى السعودية السيد ضراب الدين قاسمي، ودرعًا للأمين العام للاتحاد الطاجيكستاني أسلا موف دافلاتماند.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
10:21 PM

تحضيرًا للتصفيات الآسيوية.. الأخضر الشاب يتعادل مع طاجيكستان وديًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعادل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مع نظيره منتخب طاجيكستان بنتيجة هدف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليـوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وجاء هدف الأخضر عن طريق لاعبه خليل العبسي في الدقيقة الـ78، في حين أحرز منتخب طاجيكستان هدف التعادل في الدقيقة الـ85 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي بندر باصريح اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالله البيشي في حراسة المرمى، ومحمد العوفي ونواف المطيري ومناف أبو يابس وبندر درويش وباسل السيالي وزياد الجهني وهيثم عسيري وباسم صديق وهزاع الغامدي وفارس الغامدي.

يُذكـر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا جاء في المجموعة السادسة، وإلى جواره منتخبات أوزبكستان والهند وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في الدمام نوفمبر المقبل.

وعلى هامش المباراة سلم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم درعًا تذكارية لسفير دولة طاجيكستان لدى السعودية السيد ضراب الدين قاسمي، ودرعًا للأمين العام للاتحاد الطاجيكستاني أسلا موف دافلاتماند.

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