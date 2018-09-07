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النيابة العامة: من حق المقبوض عليه  معاملته معاملة لائقة تحفظ كرامته وتصون حقوقه

يُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة

أكّدت النيابة العامة على المعاملة اللائقة التي تحفظ كرامة المقبوض عليه، وتصون حقوقه المادية والمعنوية، ويُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها من حق المقبوض عليه:

- معاملته معاملة لائقة تحفظ كرامته، وتصون حقوقه المادية والمعنوية.

- يُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

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النيابة العامة: من حق المقبوض عليه  معاملته معاملة لائقة تحفظ كرامته وتصون حقوقه
سبق

أكّدت النيابة العامة على المعاملة اللائقة التي تحفظ كرامة المقبوض عليه، وتصون حقوقه المادية والمعنوية، ويُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها من حق المقبوض عليه:

- معاملته معاملة لائقة تحفظ كرامته، وتصون حقوقه المادية والمعنوية.

- يُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
03:31 PM

النيابة العامة: من حق المقبوض عليه  معاملته معاملة لائقة تحفظ كرامته وتصون حقوقه

يُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,570

أكّدت النيابة العامة على المعاملة اللائقة التي تحفظ كرامة المقبوض عليه، وتصون حقوقه المادية والمعنوية، ويُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها من حق المقبوض عليه:

- معاملته معاملة لائقة تحفظ كرامته، وتصون حقوقه المادية والمعنوية.

- يُحْظَر إيذاؤه جسدياً أو معنويّاً، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

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