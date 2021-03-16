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مفاجأة الـ17 رصاصة.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم: قتل عمدًا وهذا الدليل

بعد إعادة تشريح الجثة.. بيطار: التقرير يحول غدًا إلى مكتب المحامي العام

مفاجأة مدوية فجرتها محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم، حول تطورات قضية القتيل السوري محمد الموسى، بكشفها أن التقرير الطبي لتشريح الجثة أظهر توفر نية القتل العمد لدى زوج الفنانة اللبنانية.

وقالت المحامية رهاب بيطار في تغريدة لها على "تويتر": "‏إن تعدد الطلقات النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية"، وذكرت في تغريدة أخرى أن "‏الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية".

ووفقًا لموقع روسيا اليوم أوضحت المحامية في مقطع فيديو نشرته، أن التقرير سيحول غدًا إلى مكتب المحامي العام بشكل رسمي، موجهة الشكر لكل أعضاء لجنة الأطباء الذين شاركوا في التقرير.

وكانت المحامية رهاب البيطار، قد تقدمت في 13 فبراير الماضي، بطلب لإعادة تشريح جثة محمد الموسى، قائلة عبر "تويتر": "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، وقد وافق القاضي منصور على طلبها".

وتعود تفاصيل الجريمة لـ 5 يناير الماضي، حين أطلق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، 17 رصاصة على الشاب السوري محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل كان يعمل في الفيلا، في حين قالت أسرة نانسي إنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعًا عن النفس.

وشيع السوريون الاثنين الماضي جثمان محمد الموسى، بعد 50 يومًا من وقوع الجريمة.

قتيل فيلا نانسي عجرم القتيل السوري محمد الموسى

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مفاجأة الـ17 رصاصة.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم: قتل عمدًا وهذا الدليل
سبق

مفاجأة مدوية فجرتها محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم، حول تطورات قضية القتيل السوري محمد الموسى، بكشفها أن التقرير الطبي لتشريح الجثة أظهر توفر نية القتل العمد لدى زوج الفنانة اللبنانية.

وقالت المحامية رهاب بيطار في تغريدة لها على "تويتر": "‏إن تعدد الطلقات النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية"، وذكرت في تغريدة أخرى أن "‏الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية".

ووفقًا لموقع روسيا اليوم أوضحت المحامية في مقطع فيديو نشرته، أن التقرير سيحول غدًا إلى مكتب المحامي العام بشكل رسمي، موجهة الشكر لكل أعضاء لجنة الأطباء الذين شاركوا في التقرير.

وكانت المحامية رهاب البيطار، قد تقدمت في 13 فبراير الماضي، بطلب لإعادة تشريح جثة محمد الموسى، قائلة عبر "تويتر": "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، وقد وافق القاضي منصور على طلبها".

وتعود تفاصيل الجريمة لـ 5 يناير الماضي، حين أطلق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، 17 رصاصة على الشاب السوري محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل كان يعمل في الفيلا، في حين قالت أسرة نانسي إنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعًا عن النفس.

وشيع السوريون الاثنين الماضي جثمان محمد الموسى، بعد 50 يومًا من وقوع الجريمة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:22 PM

مفاجأة الـ17 رصاصة.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم: قتل عمدًا وهذا الدليل

بعد إعادة تشريح الجثة.. بيطار: التقرير يحول غدًا إلى مكتب المحامي العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,300

مفاجأة مدوية فجرتها محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم، حول تطورات قضية القتيل السوري محمد الموسى، بكشفها أن التقرير الطبي لتشريح الجثة أظهر توفر نية القتل العمد لدى زوج الفنانة اللبنانية.

وقالت المحامية رهاب بيطار في تغريدة لها على "تويتر": "‏إن تعدد الطلقات النارية القاتلة يشير إلى نية القاتل في الإجهاز على الضحية"، وذكرت في تغريدة أخرى أن "‏الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية".

ووفقًا لموقع روسيا اليوم أوضحت المحامية في مقطع فيديو نشرته، أن التقرير سيحول غدًا إلى مكتب المحامي العام بشكل رسمي، موجهة الشكر لكل أعضاء لجنة الأطباء الذين شاركوا في التقرير.

وكانت المحامية رهاب البيطار، قد تقدمت في 13 فبراير الماضي، بطلب لإعادة تشريح جثة محمد الموسى، قائلة عبر "تويتر": "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، وقد وافق القاضي منصور على طلبها".

وتعود تفاصيل الجريمة لـ 5 يناير الماضي، حين أطلق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، 17 رصاصة على الشاب السوري محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل كان يعمل في الفيلا، في حين قالت أسرة نانسي إنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعًا عن النفس.

وشيع السوريون الاثنين الماضي جثمان محمد الموسى، بعد 50 يومًا من وقوع الجريمة.

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