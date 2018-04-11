"الصحة" تنفي رسالة الواتساب المتداوَلَة بشأن كورونا.. وتوضح: لا يوجد قِسم باسم "الإحصاء الحيوي"
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لا صحة للرسالة المتداوَلَة في الواتساب، وتحمل شائعة باسم (قسم الإحصاء الحيوي)، مبينًا أنه لا يوجد قسم بهذا الاسم في الوزارة.
وقال: جميع المعلومات عن فيروس كورونا الجديد تصدر من حساب الوزارة الرسمي، ووكالة الأنباء السعودية، والمؤتمر الصحفي اليومي فقط.
وشدَّد على عدم نشر الشائعات، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة" تنفي رسالة الواتساب المتداوَلَة بشأن كورونا.. وتوضح: لا يوجد قِسم باسم "الإحصاء الحيوي"
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-04-11
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لا صحة للرسالة المتداوَلَة في الواتساب، وتحمل شائعة باسم (قسم الإحصاء الحيوي)، مبينًا أنه لا يوجد قسم بهذا الاسم في الوزارة.
وقال: جميع المعلومات عن فيروس كورونا الجديد تصدر من حساب الوزارة الرسمي، ووكالة الأنباء السعودية، والمؤتمر الصحفي اليومي فقط.
وشدَّد على عدم نشر الشائعات، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
10:12 PM
"الصحة" تنفي رسالة الواتساب المتداوَلَة بشأن كورونا.. وتوضح: لا يوجد قِسم باسم "الإحصاء الحيوي"
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لا صحة للرسالة المتداوَلَة في الواتساب، وتحمل شائعة باسم (قسم الإحصاء الحيوي)، مبينًا أنه لا يوجد قسم بهذا الاسم في الوزارة.
وقال: جميع المعلومات عن فيروس كورونا الجديد تصدر من حساب الوزارة الرسمي، ووكالة الأنباء السعودية، والمؤتمر الصحفي اليومي فقط.
وشدَّد على عدم نشر الشائعات، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.