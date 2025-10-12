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"تراحم الشرقية" تقدم مساعدات مادية وعينية لأكثر من 500 أسرة بتكلفة تجاوزت 800 ألف ريال

شملت سداد الفواتير والإيجارات وتوفير احتياجات السجينات وأطفالهن

قدّمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية مؤخراً حزمة من المساعدات المادية والعينية لأكثر من 500 أسرة بتكلفة بلغت 885.771 ريال تمثل مساعدات شهر سبتمبر، وشملت المساعدات المقدمة سداد إيجارات المنازل ومساعدات مالية وعينية، بالإضافة إلى توفير احتياجات السجينات وأطفالهن والمواد الغذائية وسداد الديون ودعم المشاريع الصغيرة وغيرها من المساعدات.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مجلس إدارة تراحم الشرقية عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان، أن المساعدات التي قدمتها "تراحم الشرقية" لمستفيديها تأتي ضمن الخدمات والبرامج الخيرية التي يتم تنفيذها بشكل مستمر، حيث تم خلال شهر سبتمبر الماضي دعم فواتير الكهرباء لـ184 أسرة بمبلغ يصل 183،371 ريال كما تم تقديم مساعدات نقدية تقدّر ب88،500 ريال استفاد منها 115 أسرة من الأسر الأشد احتياجاً، بالإضافة إلى ذلك فقد ساهمت "تراحم الشرقية" في تفريج كربة 11 سجينا من خلال سداد ديونهم بمبلغ يصل إلى 355،753 ريال.

وفيما يتعلق بالسلة الغذائية، أوضح "آل سليمان" أنه تم تقديم 1051 سلة غذائية لأسر السجناء والمفرج عنهم، كما شملت المساعدات التي قدمتها تراحم خلال شهر سبتمبر توفير احتياجات السجينات وأطفالهن بسجون المنطقة الشرقية حيث وفرت لهن كافة احتياجاتهن الشخصية من ملابس وأدوات نظافة وبطانيات للأطفال كما تم دعم المشاريع الصغيرة لأسر السجناء بمبلغ 30.571 ريال.

وأضاف "آل سليمان" أن المساعدات المقدمة لمستفيدي تراحم تنوعت لتشمل جانب الملتقيات والورش التدريبية، بالإضافة إلى برامج التوعية داخل السجون والاستشارات القانونية وكذلك الاستشارات الأسرية والبرامج التعليمية وغيرها من البرامج المستمرة التي تحرص "تراحم الشرقية" على تقديمها بأفضل جودة ممكنة.

وتقدم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية خدماتها لمستفيديها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

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"تراحم الشرقية" تقدم مساعدات مادية وعينية لأكثر من 500 أسرة بتكلفة تجاوزت 800 ألف ريال
سبق

قدّمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية مؤخراً حزمة من المساعدات المادية والعينية لأكثر من 500 أسرة بتكلفة بلغت 885.771 ريال تمثل مساعدات شهر سبتمبر، وشملت المساعدات المقدمة سداد إيجارات المنازل ومساعدات مالية وعينية، بالإضافة إلى توفير احتياجات السجينات وأطفالهن والمواد الغذائية وسداد الديون ودعم المشاريع الصغيرة وغيرها من المساعدات.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مجلس إدارة تراحم الشرقية عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان، أن المساعدات التي قدمتها "تراحم الشرقية" لمستفيديها تأتي ضمن الخدمات والبرامج الخيرية التي يتم تنفيذها بشكل مستمر، حيث تم خلال شهر سبتمبر الماضي دعم فواتير الكهرباء لـ184 أسرة بمبلغ يصل 183،371 ريال كما تم تقديم مساعدات نقدية تقدّر ب88،500 ريال استفاد منها 115 أسرة من الأسر الأشد احتياجاً، بالإضافة إلى ذلك فقد ساهمت "تراحم الشرقية" في تفريج كربة 11 سجينا من خلال سداد ديونهم بمبلغ يصل إلى 355،753 ريال.

وفيما يتعلق بالسلة الغذائية، أوضح "آل سليمان" أنه تم تقديم 1051 سلة غذائية لأسر السجناء والمفرج عنهم، كما شملت المساعدات التي قدمتها تراحم خلال شهر سبتمبر توفير احتياجات السجينات وأطفالهن بسجون المنطقة الشرقية حيث وفرت لهن كافة احتياجاتهن الشخصية من ملابس وأدوات نظافة وبطانيات للأطفال كما تم دعم المشاريع الصغيرة لأسر السجناء بمبلغ 30.571 ريال.

وأضاف "آل سليمان" أن المساعدات المقدمة لمستفيدي تراحم تنوعت لتشمل جانب الملتقيات والورش التدريبية، بالإضافة إلى برامج التوعية داخل السجون والاستشارات القانونية وكذلك الاستشارات الأسرية والبرامج التعليمية وغيرها من البرامج المستمرة التي تحرص "تراحم الشرقية" على تقديمها بأفضل جودة ممكنة.

وتقدم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية خدماتها لمستفيديها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
07:30 PM

"تراحم الشرقية" تقدم مساعدات مادية وعينية لأكثر من 500 أسرة بتكلفة تجاوزت 800 ألف ريال

شملت سداد الفواتير والإيجارات وتوفير احتياجات السجينات وأطفالهن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قدّمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية مؤخراً حزمة من المساعدات المادية والعينية لأكثر من 500 أسرة بتكلفة بلغت 885.771 ريال تمثل مساعدات شهر سبتمبر، وشملت المساعدات المقدمة سداد إيجارات المنازل ومساعدات مالية وعينية، بالإضافة إلى توفير احتياجات السجينات وأطفالهن والمواد الغذائية وسداد الديون ودعم المشاريع الصغيرة وغيرها من المساعدات.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مجلس إدارة تراحم الشرقية عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان، أن المساعدات التي قدمتها "تراحم الشرقية" لمستفيديها تأتي ضمن الخدمات والبرامج الخيرية التي يتم تنفيذها بشكل مستمر، حيث تم خلال شهر سبتمبر الماضي دعم فواتير الكهرباء لـ184 أسرة بمبلغ يصل 183،371 ريال كما تم تقديم مساعدات نقدية تقدّر ب88،500 ريال استفاد منها 115 أسرة من الأسر الأشد احتياجاً، بالإضافة إلى ذلك فقد ساهمت "تراحم الشرقية" في تفريج كربة 11 سجينا من خلال سداد ديونهم بمبلغ يصل إلى 355،753 ريال.

وفيما يتعلق بالسلة الغذائية، أوضح "آل سليمان" أنه تم تقديم 1051 سلة غذائية لأسر السجناء والمفرج عنهم، كما شملت المساعدات التي قدمتها تراحم خلال شهر سبتمبر توفير احتياجات السجينات وأطفالهن بسجون المنطقة الشرقية حيث وفرت لهن كافة احتياجاتهن الشخصية من ملابس وأدوات نظافة وبطانيات للأطفال كما تم دعم المشاريع الصغيرة لأسر السجناء بمبلغ 30.571 ريال.

وأضاف "آل سليمان" أن المساعدات المقدمة لمستفيدي تراحم تنوعت لتشمل جانب الملتقيات والورش التدريبية، بالإضافة إلى برامج التوعية داخل السجون والاستشارات القانونية وكذلك الاستشارات الأسرية والبرامج التعليمية وغيرها من البرامج المستمرة التي تحرص "تراحم الشرقية" على تقديمها بأفضل جودة ممكنة.

وتقدم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية خدماتها لمستفيديها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

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