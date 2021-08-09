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الطائف.. انتهاء أولى مراحل برنامج معالجة حفر وهبوطات الشوارع

40 فرقة ميدانية عملت على الصيانة و3 آلاف ملاحظة تمت مباشرتها

أنهت أمانة الطائف، ممثلةً في بالإدارة العامة للصيانة والتشغيل بوكالة المشاريع، المرحلة الأولى من البرنامج الميداني الشامل لمعالجة الحفر والتشققات والهبوطات للطبقات الاسفلتية بشوارع الطائف الرئيسية والفرعية، الناتجة عن هطول الأمطار والاستخدام المستمر والمكثف للشوارع.

وأوضحت الأمانة أن البرنامج شمل معالجة أكثر من 3 آلاف ملاحظة ميدانية شملت إصلاح وصيانة الطبقة الأسفلتية بعد تقييم حالة الشوارع، وحصر الملاحظات، وتحديد أولويات العمل في كل موقع من خلال إعطاء الأولوية للشوارع الأكثر تضرراً، وتابعت الإدارة المواقع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل من خلال الرصد الميداني وعبر البلاغات الواردة عبر منصات التواصل المختلفة، وتهدف برامج الصيانة المستمرة إلى تعزيز البنية التحتية وسلامة الحركة المرورية، وتحسين كفاءة وجاهزية الطرق، وسلاسة حركة المركبات داخل الأحياء وبالشوارع الرئيسية، بما ينعكس على جودة الأداء للشوارع والطرق الداخلية عموماً.

وبيّنت وكالة المشاريع أنها اعتمدت آلية للعمل تراعي أوقات الذروة والعمل وفق أولويات الكثافة المرورية ونسب الارتياد للشوارع، من خلال 40 فرقة ميدانية نفّذت المرحلة الأولى من البرنامج الشامل للصيانة والتأهيل لشبكات الطرق الداخلية، بما يضمن سلامة وراحة المرتادين، مشيرةً إلى أن الأمانة تقيم جودة أعمال الصيانة بعد إنجاز العمل، وتعمل على مسح الشوارع بصرياً، وإدخال بيانات المسح في نظام إلكتروني يساعدها على المتابعة الدقيقة والارتقاء بالخدمة المقدمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. انتهاء أولى مراحل برنامج معالجة حفر وهبوطات الشوارع
سبق

أنهت أمانة الطائف، ممثلةً في بالإدارة العامة للصيانة والتشغيل بوكالة المشاريع، المرحلة الأولى من البرنامج الميداني الشامل لمعالجة الحفر والتشققات والهبوطات للطبقات الاسفلتية بشوارع الطائف الرئيسية والفرعية، الناتجة عن هطول الأمطار والاستخدام المستمر والمكثف للشوارع.

وأوضحت الأمانة أن البرنامج شمل معالجة أكثر من 3 آلاف ملاحظة ميدانية شملت إصلاح وصيانة الطبقة الأسفلتية بعد تقييم حالة الشوارع، وحصر الملاحظات، وتحديد أولويات العمل في كل موقع من خلال إعطاء الأولوية للشوارع الأكثر تضرراً، وتابعت الإدارة المواقع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل من خلال الرصد الميداني وعبر البلاغات الواردة عبر منصات التواصل المختلفة، وتهدف برامج الصيانة المستمرة إلى تعزيز البنية التحتية وسلامة الحركة المرورية، وتحسين كفاءة وجاهزية الطرق، وسلاسة حركة المركبات داخل الأحياء وبالشوارع الرئيسية، بما ينعكس على جودة الأداء للشوارع والطرق الداخلية عموماً.

وبيّنت وكالة المشاريع أنها اعتمدت آلية للعمل تراعي أوقات الذروة والعمل وفق أولويات الكثافة المرورية ونسب الارتياد للشوارع، من خلال 40 فرقة ميدانية نفّذت المرحلة الأولى من البرنامج الشامل للصيانة والتأهيل لشبكات الطرق الداخلية، بما يضمن سلامة وراحة المرتادين، مشيرةً إلى أن الأمانة تقيم جودة أعمال الصيانة بعد إنجاز العمل، وتعمل على مسح الشوارع بصرياً، وإدخال بيانات المسح في نظام إلكتروني يساعدها على المتابعة الدقيقة والارتقاء بالخدمة المقدمة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
02:49 PM

الطائف.. انتهاء أولى مراحل برنامج معالجة حفر وهبوطات الشوارع

40 فرقة ميدانية عملت على الصيانة و3 آلاف ملاحظة تمت مباشرتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أنهت أمانة الطائف، ممثلةً في بالإدارة العامة للصيانة والتشغيل بوكالة المشاريع، المرحلة الأولى من البرنامج الميداني الشامل لمعالجة الحفر والتشققات والهبوطات للطبقات الاسفلتية بشوارع الطائف الرئيسية والفرعية، الناتجة عن هطول الأمطار والاستخدام المستمر والمكثف للشوارع.

وأوضحت الأمانة أن البرنامج شمل معالجة أكثر من 3 آلاف ملاحظة ميدانية شملت إصلاح وصيانة الطبقة الأسفلتية بعد تقييم حالة الشوارع، وحصر الملاحظات، وتحديد أولويات العمل في كل موقع من خلال إعطاء الأولوية للشوارع الأكثر تضرراً، وتابعت الإدارة المواقع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل من خلال الرصد الميداني وعبر البلاغات الواردة عبر منصات التواصل المختلفة، وتهدف برامج الصيانة المستمرة إلى تعزيز البنية التحتية وسلامة الحركة المرورية، وتحسين كفاءة وجاهزية الطرق، وسلاسة حركة المركبات داخل الأحياء وبالشوارع الرئيسية، بما ينعكس على جودة الأداء للشوارع والطرق الداخلية عموماً.

وبيّنت وكالة المشاريع أنها اعتمدت آلية للعمل تراعي أوقات الذروة والعمل وفق أولويات الكثافة المرورية ونسب الارتياد للشوارع، من خلال 40 فرقة ميدانية نفّذت المرحلة الأولى من البرنامج الشامل للصيانة والتأهيل لشبكات الطرق الداخلية، بما يضمن سلامة وراحة المرتادين، مشيرةً إلى أن الأمانة تقيم جودة أعمال الصيانة بعد إنجاز العمل، وتعمل على مسح الشوارع بصرياً، وإدخال بيانات المسح في نظام إلكتروني يساعدها على المتابعة الدقيقة والارتقاء بالخدمة المقدمة.

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