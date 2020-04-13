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استئناف فحوص "كورونا" في غزة بعد إفراج إسرائيل عن مواد الاختبار

الكمية التي أرسلتها "الصحة العالمية" لا تتناسب مع عدد السكان

استأنف قطاع غزة اليوم (الاثنين) فحوص فيروس كورونا المستجد، بعد أن سمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول خمس مجموعات من لوازم الفحوص اشترتها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن ما اشترته منظمة الصحة العالمية يعد مساعدة آنية محدودة، لأنها ستستخدم لإجراء فحوص على 500 شخص فقط في القطاع الذي يسكنه نحو 2 نسمة.

وأضاف أن الوزارة تجري الفحوصات على مدار الساعة، لذلك تحتاج إلى الآلاف من مواد الفحص المخبري.

وتأكد وجود 13 حالة إصابة بالمرض في القطاع حتى الآن وجميعهم في الحجر الصحي.

وأعلن مسؤولون في قطاع الصحة في غزة في الثامن من أبريل (نيسان) الجاري، أن لوازم إجراء الفحوص نفدت، وعبروا عن قلقهم من أن نقص الإمدادات المعملية والطبية قد يؤدي لانتشار سريع للمرض في القطاع في ظل الحصار الذي تفرض إسرائيل.

فيروس كورونا الجديد

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استئناف فحوص "كورونا" في غزة بعد إفراج إسرائيل عن مواد الاختبار
سبق

استأنف قطاع غزة اليوم (الاثنين) فحوص فيروس كورونا المستجد، بعد أن سمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول خمس مجموعات من لوازم الفحوص اشترتها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن ما اشترته منظمة الصحة العالمية يعد مساعدة آنية محدودة، لأنها ستستخدم لإجراء فحوص على 500 شخص فقط في القطاع الذي يسكنه نحو 2 نسمة.

وأضاف أن الوزارة تجري الفحوصات على مدار الساعة، لذلك تحتاج إلى الآلاف من مواد الفحص المخبري.

وتأكد وجود 13 حالة إصابة بالمرض في القطاع حتى الآن وجميعهم في الحجر الصحي.

وأعلن مسؤولون في قطاع الصحة في غزة في الثامن من أبريل (نيسان) الجاري، أن لوازم إجراء الفحوص نفدت، وعبروا عن قلقهم من أن نقص الإمدادات المعملية والطبية قد يؤدي لانتشار سريع للمرض في القطاع في ظل الحصار الذي تفرض إسرائيل.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:42 PM

استئناف فحوص "كورونا" في غزة بعد إفراج إسرائيل عن مواد الاختبار

الكمية التي أرسلتها "الصحة العالمية" لا تتناسب مع عدد السكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنف قطاع غزة اليوم (الاثنين) فحوص فيروس كورونا المستجد، بعد أن سمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول خمس مجموعات من لوازم الفحوص اشترتها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن ما اشترته منظمة الصحة العالمية يعد مساعدة آنية محدودة، لأنها ستستخدم لإجراء فحوص على 500 شخص فقط في القطاع الذي يسكنه نحو 2 نسمة.

وأضاف أن الوزارة تجري الفحوصات على مدار الساعة، لذلك تحتاج إلى الآلاف من مواد الفحص المخبري.

وتأكد وجود 13 حالة إصابة بالمرض في القطاع حتى الآن وجميعهم في الحجر الصحي.

وأعلن مسؤولون في قطاع الصحة في غزة في الثامن من أبريل (نيسان) الجاري، أن لوازم إجراء الفحوص نفدت، وعبروا عن قلقهم من أن نقص الإمدادات المعملية والطبية قد يؤدي لانتشار سريع للمرض في القطاع في ظل الحصار الذي تفرض إسرائيل.

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