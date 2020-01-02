أمير الجوف: 500 ألف ريال‎ جائزة لتشجيع المزارعين في مهرجان الزيتون

يقام في 23 مارس المقبل.. ووجّه بالبدء في تشكيل اللجنة الرئيسية له

استعرض أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، استعداد أمانة المنطقة للمهرجانات السنوية التي تقيمها المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، أمين منطقة الجوف المهندس، عاطف بن محمد الشرعان، حيث استمع خلال اللقاء لاستعدادات المنطقة لمهرجان الجوف الدولي للزيتون.

ووجه أمير منطقة الجوف بالبدء في تشكيل اللجنة الرئيسية لمهرجان الزيتون المزمع إقامته في 23 مارس 2020م، والاستعداد بشكل مبكر، وإبرازه بما يتوافق وأهمية هذه الشجرة المباركة، والتنسيق بشكل عالي مع الجهات ذات العلاقة، واستقطاب الشركات العالمية للمشاركة في المهرجان وعرض ما لديها من صناعات وطرق تخدم مزارعي المنطقة وتلبي تطلعاتهم، وبما يلبي السوق المحلي.

وأكد أمير منطقة الجوف على اختيار الفعاليات المناسبة والتي ستصاحب المهرجان، معلناً عن جائزة الأمير فيصل بن نواف للزيتون بقيمة 500 ألف ريال، دعماً وتشجيعاً لمزارعي الزيتون للتنافس على جودة الإنتاج.

كما وجه للعمل على تحديد وقت انطلاقة مهرجان التمور في وقت لاحق، والاستفادة من المهرجانات السابقة لتطوير العمل فيه.

وأعرب من جانبه المهندس "الشرعان" عن شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه، على دعمهما لمهرجانات المنطقة وتوجيهاتهما المستمرة بأن تكون بالمستوى الذي يليق بالمنطقة ومهرجاناتها وبما يعكس الصورة المشرفة لها.