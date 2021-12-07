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"الموارد البشرية" توضح الحقائق حول مقطع "السيدة ومخالفات مدد"

"آل حماد": بناء على بلاغ أحد العاملين لتأخر المنشأة في دفع أجوره

أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، بأنه تم التحقق من المقطع المتداول لسيدة تشير إلى إيقاع مخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة "مدد".

ولفت "آل حماد" إلى أنه اتضح أن المخالفة جاءت بناء على بلاغ من أحد العاملين السعوديين بسبب تأخر المنشأة في دفع أجوره لأكثر من شهر، وبعد بحث الحالة اتضح أن المنشأة لم تلتزم برفع ملف حماية الأجور منذ (9) أشهر.

وأضاف أنه وفق أحكام النظام التي تقضي بالتزام صاحب العمل بدفع الأجور بشكل منتظم؛ فقد تم إيقاع مخالفة بمبلغ عشرة آلاف ريال. علمًا بأن المنشأة قد قدمت اعتراضًا إلكترونيًّا في 5 ديسمبر 2021، ويجري البت فيه حسب النظام. ولا صحة لما ذكرته عن وجود غرامات غير ذلك.

وأكد "آل حماد" أهمية التزام المنشآت بأنظمة العمل، وعدم تأخير أجور العاملين، ورفع ملف حماية الأجور في موعده المحدد؛ تفاديًا لإيقاع العقوبات المقررة نظامًا على المنشأة في حال عدم الالتزام.

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"الموارد البشرية" توضح الحقائق حول مقطع "السيدة ومخالفات مدد"
سبق

أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، بأنه تم التحقق من المقطع المتداول لسيدة تشير إلى إيقاع مخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة "مدد".

ولفت "آل حماد" إلى أنه اتضح أن المخالفة جاءت بناء على بلاغ من أحد العاملين السعوديين بسبب تأخر المنشأة في دفع أجوره لأكثر من شهر، وبعد بحث الحالة اتضح أن المنشأة لم تلتزم برفع ملف حماية الأجور منذ (9) أشهر.

وأضاف أنه وفق أحكام النظام التي تقضي بالتزام صاحب العمل بدفع الأجور بشكل منتظم؛ فقد تم إيقاع مخالفة بمبلغ عشرة آلاف ريال. علمًا بأن المنشأة قد قدمت اعتراضًا إلكترونيًّا في 5 ديسمبر 2021، ويجري البت فيه حسب النظام. ولا صحة لما ذكرته عن وجود غرامات غير ذلك.

وأكد "آل حماد" أهمية التزام المنشآت بأنظمة العمل، وعدم تأخير أجور العاملين، ورفع ملف حماية الأجور في موعده المحدد؛ تفاديًا لإيقاع العقوبات المقررة نظامًا على المنشأة في حال عدم الالتزام.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
11:18 AM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
05:29 PM

"الموارد البشرية" توضح الحقائق حول مقطع "السيدة ومخالفات مدد"

"آل حماد": بناء على بلاغ أحد العاملين لتأخر المنشأة في دفع أجوره

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
13,025

أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، بأنه تم التحقق من المقطع المتداول لسيدة تشير إلى إيقاع مخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة "مدد".

ولفت "آل حماد" إلى أنه اتضح أن المخالفة جاءت بناء على بلاغ من أحد العاملين السعوديين بسبب تأخر المنشأة في دفع أجوره لأكثر من شهر، وبعد بحث الحالة اتضح أن المنشأة لم تلتزم برفع ملف حماية الأجور منذ (9) أشهر.

وأضاف أنه وفق أحكام النظام التي تقضي بالتزام صاحب العمل بدفع الأجور بشكل منتظم؛ فقد تم إيقاع مخالفة بمبلغ عشرة آلاف ريال. علمًا بأن المنشأة قد قدمت اعتراضًا إلكترونيًّا في 5 ديسمبر 2021، ويجري البت فيه حسب النظام. ولا صحة لما ذكرته عن وجود غرامات غير ذلك.

وأكد "آل حماد" أهمية التزام المنشآت بأنظمة العمل، وعدم تأخير أجور العاملين، ورفع ملف حماية الأجور في موعده المحدد؛ تفاديًا لإيقاع العقوبات المقررة نظامًا على المنشأة في حال عدم الالتزام.

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