"التجارة" تستدعي 52 مركبة كيا "أوبتيما"
لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 52 مركبة من نوع كيا OPTIMA سنة الصنع 2019 / 2020؛ لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)؛ قد يؤدي إلى عدم عمل نظام الفرامل الآلي مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة المستهلكين بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.
"التجارة" تستدعي 52 مركبة كيا "أوبتيما"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-09-25
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 52 مركبة من نوع كيا OPTIMA سنة الصنع 2019 / 2020؛ لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)؛ قد يؤدي إلى عدم عمل نظام الفرامل الآلي مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة المستهلكين بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.
25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
12:15 PM
"التجارة" تستدعي 52 مركبة كيا "أوبتيما"
لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 52 مركبة من نوع كيا OPTIMA سنة الصنع 2019 / 2020؛ لخلل في برمجة نظام مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)؛ قد يؤدي إلى عدم عمل نظام الفرامل الآلي مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة المستهلكين بالتحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.