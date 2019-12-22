"الجيولوجية" تطمئن أهالي عسير والقنفذة بعد هزة الفجر: لا داعي للقلق

"أبا الخيل" لـ"سبق": الوضع متابَع بشكل دقيق ولا بد من الالتزام بمبادئ السلامة

طمأن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل سكان حلي جنوب محافظة القنفذة، وكذلك سكان جنوب غرب منطقة عسير بأن الهزة الأرضية التي سجلتها محطات الرصد الزلزالي لا مخاوف منها وليست بالخطيرة.

وأكد "أبا الخيل" لـ"سبق" أن الوضع متابَع بشكل دقيق، ولا داعي للخوف والقلق نهائياً، ولكن لا بد من الالتزام بمبادئ السلامة واتباع الإرشادات التوعوية بكيفية التصرف أثناء وبعد الهزات الأرضية وهي موجودة على موقع الهيئة الرسمي.

وأشار "أبا الخيل" إلى أن الهيئة أطلقت بالتعاون مع وزارة التعليم منذ ثلاث سنوات فعاليات الحملة التثقيفية للتوعوية بأخطار الزلازل والبراكين، وكيفية التعامل معها، مؤكداً أن الحملة مستمرة بالتعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية وإدارة الأمن والسلامة المدرسية، لافتاً إلى أن الحملة التوعوية شاملة لجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وكان قد تحدث لـ"سبق" وفِي وقت مبكّر من صباح هذا اليوم بعض المواطنين في مركز حلي جنوب القنفذة بأنهم شعروا بالهزة الأرضية عند الساعة الثانية فجراً اليوم الأحد، صاحبها صوت أشبه بصوت الرعد، حيث تحدث المواطن خليل الشيخي أحد سكان مركز حلي بأن الهزة شعر بها بساعات الفجر الأولى لليوم الأحد، مضيفاً أنه سمع أصواتاً بجبسيات وسقف المنزل مع اهتزاز لأبوابه وكذلك محتوياته، وأكد ذلك إبراهيم الزاحمي بأنه شعر بالهزة الأرضية ولا يعلم عن سببها مع صوت قوي جداً وواضح، فيما قال عوض العمري والذي يسكن إحدى ضواحي مركز حلي: شعرت بالهزة، لكنني لم أعرف حينها أنها هزة أرضية، فيما أكد عمر الصمي، أنه شعر بالهزة أيضاً، ولكن الحمد لله لم ينجم عنها أي أضرار.

يُذكر أنه تم رصد هزة أرضية في ساعات الفجر الأولى جنوب شرق محافظة القنفذة بـ79 كم وعلى مقربة من الساحل، وكانت الهزة بقوة 3.4 درجات وعمق 15 كلم، شعر بها معظم السكان القاطنين بالقرب من تلك المنطقة، وتم على إثر ذلك تداول رسائل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الهزة الأرضية والمخاوف حولها، إلى أن جاء تصريح هيئة المساحة الجيولوجية بالتطمين للمواطنين.

وفِي تصريح سابق اليوم نشرته "سبق" أوضح الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أن المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصد -صباح اليوم الأحد- هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 على مقياس ريختر عند الساعة ٤٩: ١ صباحاً وبعمق ١٥ كيلومتراً تقريباً وتبعد ٢٠ كيلومتراً عن الساحل و٦٥ كيلومتراً جنوب غرب محافظة محايل عسير.