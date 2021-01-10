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المركز الوطني للنفايات:استراتيجية لاستبعاد 82% من النفايات الحالية خلال 15 عاماً

"السباعي": تتجاوز حالياً 50 مليون طن وسيتم تدويرها والاستفادة منها

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات، الدكتور عبدالله السباعي، وجود استراتيجية لاستبعاد 82% من النفايات الحالية خلال الـ 15 عاماً المقبلة.

وأوضح خلال حديثه لقناة "العربية" أن النفايات حالياً تتجاوز 50 مليون طن، وسيتم تدويرها والاستفادة منها مجدداً بدلاً من التخلص منها بالطريقة الحالية.

وبين أن الاستفادة منها تتم من خلال إنتاج الطاقة وإنتاج محسنات التربة، إضافة إلى التخلص من مرادم النفايات الحالية.

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المركز الوطني للنفايات:استراتيجية لاستبعاد 82% من النفايات الحالية خلال 15 عاماً
سبق

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات، الدكتور عبدالله السباعي، وجود استراتيجية لاستبعاد 82% من النفايات الحالية خلال الـ 15 عاماً المقبلة.

وأوضح خلال حديثه لقناة "العربية" أن النفايات حالياً تتجاوز 50 مليون طن، وسيتم تدويرها والاستفادة منها مجدداً بدلاً من التخلص منها بالطريقة الحالية.

وبين أن الاستفادة منها تتم من خلال إنتاج الطاقة وإنتاج محسنات التربة، إضافة إلى التخلص من مرادم النفايات الحالية.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
07:10 PM

المركز الوطني للنفايات:استراتيجية لاستبعاد 82% من النفايات الحالية خلال 15 عاماً

"السباعي": تتجاوز حالياً 50 مليون طن وسيتم تدويرها والاستفادة منها

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هادي العصيمي - الرياض
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أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات، الدكتور عبدالله السباعي، وجود استراتيجية لاستبعاد 82% من النفايات الحالية خلال الـ 15 عاماً المقبلة.

وأوضح خلال حديثه لقناة "العربية" أن النفايات حالياً تتجاوز 50 مليون طن، وسيتم تدويرها والاستفادة منها مجدداً بدلاً من التخلص منها بالطريقة الحالية.

وبين أن الاستفادة منها تتم من خلال إنتاج الطاقة وإنتاج محسنات التربة، إضافة إلى التخلص من مرادم النفايات الحالية.

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