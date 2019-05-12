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الصين: تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا.. ولا وفيات منذ شهر

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة الصحية الوطنية أن 115 شخصًا ما زالوا يتلقون العلاج؛ بينما يتم عزل 763 شخصًا للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو بعد إصابتهم به بالفعل دون ظهور أعراض عليهم.

ولم تسجل الصين أي وفيات بالفيروس منذ شهر تقريبًا.

وبشكل إجمالي، سجلت الصين 4633 وفاة من بين 82 ألفًا و919 إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد العام الماضي.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا.. ولا وفيات منذ شهر
سبق

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة الصحية الوطنية أن 115 شخصًا ما زالوا يتلقون العلاج؛ بينما يتم عزل 763 شخصًا للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو بعد إصابتهم به بالفعل دون ظهور أعراض عليهم.

ولم تسجل الصين أي وفيات بالفيروس منذ شهر تقريبًا.

وبشكل إجمالي، سجلت الصين 4633 وفاة من بين 82 ألفًا و919 إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد العام الماضي.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
10:26 AM

الصين: تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا.. ولا وفيات منذ شهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة الصحية الوطنية أن 115 شخصًا ما زالوا يتلقون العلاج؛ بينما يتم عزل 763 شخصًا للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو بعد إصابتهم به بالفعل دون ظهور أعراض عليهم.

ولم تسجل الصين أي وفيات بالفيروس منذ شهر تقريبًا.

وبشكل إجمالي، سجلت الصين 4633 وفاة من بين 82 ألفًا و919 إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد العام الماضي.

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