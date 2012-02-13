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"تشيلسي" يُتوَّج بلقب كأس العالم للأندية بعد تخطي "بالميراس" البرازيلي

تُوِّج تشيلسي الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الأولى بتاريخه؛ وذلك بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف بعد التمديد في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم السبت على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وافتتح "البلوز" باب التسجيل عن طريق نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو برأسية متقنة في الدقيقة الـ55 من عمر اللقاء، وأدرك بالميراس التعادل من ركلة جزاء، نفَّذها بنجاح رافائيل فيغا في الدقيقة الـ64.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1؛ ليلجأ الفريقان لوقتَيْن إضافيَّيْن.

وفي الدقيقة الـ117 من عمر الشوط الإضافي الثاني سجل تشيلسي هدف التقدم 2-1 من ركلة جزاء، نفَّذها بنجاح كاي هافيرتز.

وأنهى بالميراس اللقاء منقوصًا من خدمات لوان غارسيا الذي تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ120+6.

تشيلسي بالميراس كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"تشيلسي" يُتوَّج بلقب كأس العالم للأندية بعد تخطي "بالميراس" البرازيلي
سبق

تُوِّج تشيلسي الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الأولى بتاريخه؛ وذلك بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف بعد التمديد في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم السبت على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وافتتح "البلوز" باب التسجيل عن طريق نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو برأسية متقنة في الدقيقة الـ55 من عمر اللقاء، وأدرك بالميراس التعادل من ركلة جزاء، نفَّذها بنجاح رافائيل فيغا في الدقيقة الـ64.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1؛ ليلجأ الفريقان لوقتَيْن إضافيَّيْن.

وفي الدقيقة الـ117 من عمر الشوط الإضافي الثاني سجل تشيلسي هدف التقدم 2-1 من ركلة جزاء، نفَّذها بنجاح كاي هافيرتز.

وأنهى بالميراس اللقاء منقوصًا من خدمات لوان غارسيا الذي تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ120+6.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
10:40 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
01:17 AM

"تشيلسي" يُتوَّج بلقب كأس العالم للأندية بعد تخطي "بالميراس" البرازيلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوِّج تشيلسي الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الأولى بتاريخه؛ وذلك بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف بعد التمديد في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم السبت على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وافتتح "البلوز" باب التسجيل عن طريق نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو برأسية متقنة في الدقيقة الـ55 من عمر اللقاء، وأدرك بالميراس التعادل من ركلة جزاء، نفَّذها بنجاح رافائيل فيغا في الدقيقة الـ64.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1؛ ليلجأ الفريقان لوقتَيْن إضافيَّيْن.

وفي الدقيقة الـ117 من عمر الشوط الإضافي الثاني سجل تشيلسي هدف التقدم 2-1 من ركلة جزاء، نفَّذها بنجاح كاي هافيرتز.

وأنهى بالميراس اللقاء منقوصًا من خدمات لوان غارسيا الذي تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ120+6.

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