مختص يفصل أسباب زيادة الوزن في رمضان ويقدم روشتة للوقاية والعلاج

"باسردة": تشكل بالسعودية نسبة تصل٣٠%.. أضرار صحية واجتماعية ونفسية

كثير منا يعاني من زيادة الوزن في شهر رمضان المبارك، وخصوصاً مع كثرة أنواع أصناف الطعام المتنوعة والمقبلات والحلويات، وأيضاً توزيع الوجبات يختلف خلال الشهر الفضيل؛ فيصبح لدينا وجبة واحدة كبيرة في وقت متأخر؛ ويقدم أخصائي في هذا التقرير طرق وكيفية تخفيف الوزن والحفاظ عليه في شهر رمضان.

‏وتفصيلاً، قال استشاري ورئيس وحدة جراحة المناظير الدقيقة وجراحة السمنة الدكتور رامي عبدالله باسردة، عن أهم اسباب السمنة: "يمكن للعادات الغذائية السيئة وقلة الحركة والعامل الوراثي أن تكون أسباباً، كما أن بعض الأدوية تسبب زيادة كالكورتيزون".

وأضاف: "تشكل السمنة في المملكة العربية السعودية نسبة كبيرة تقارب ٣٠ %؛ حيث للسمنة أضرار صحية واجتماعية ونفسية، السمنه نستطيع أن نقول عنها مرض خفي حيث يؤثر على الأعضاء الداخلية للجسم من غير أن يشعر المريض بالخطر، فزيادة الضغط على القلب والرئة والبنكرياس وأيضًا الكبد بل تصل أيضاً إلى الدماغ، فتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب من جهة وداء السكري بسبب عدم قدره الأنسولين على العمل بشكل جيد وارتفاع ضغط الدماغ، وأيضًا صعوبة التنفس بالذات أثناء النوم وتلف الكبد هذه مشاكل تحدث كمضاعفات للسمنة وإن كانت تأتي بشكل متأخر".

وبين أن أهم طرق العلاج تغير نمط المعيشة ومن أشكال تغير نمط المعيشة، تغير عادت الأكل وذلك بالحرص على تناول أغذية صحية ذات قيمة غذائية للجسم وسعرات حرارية قليلة زيادة النشاط البدني، وذلك بممارسة الرياضة اليومية الملائمة لكل شخص واستشارة أخصائي التغذية لمساعدة المريض على اختيار الرياضة المناسبة.توعية النفس حول الاهتمام بالصحة واتباع نصائحه وإرشاداته.

وحول العلاج باستخدام الأدوية قال: "هناك عدد من الأدوية المصرح بها لإنقاص الوزن وهذه الأدوية يتم استخدمها بعد إرشادات ونصائح الطبيب، لأن الاستخدام الخاطئ لهذه الأدوية يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة".

وتابع: "هناك العلاج باستخدام الجراحة لإنقاص الوزن، عندما يكون مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكثر من أربعين أو كان مؤشر كتلة الجسم (BMI) خمسة وثلاثين ومصحوبًا بأمراض أخرى يكون في مثل هذه الحالة التدخل الجراحي لإنقاص الوزن أحد أهم الطرق المستخدمة للعلاج بعد الاستشارة الطبية والطبيب هو الذي يحدد ماذا إذا كان التدخل الجراحي ضروريًا لإنقاص وزن المريض".

وأشار "باسردة"، أن السمنة سبب في اختفاء المرضى عن زيارات الأهل وحضور الاجتماعات العائلية، وبالتالي يؤدي إلى انعزال المريض وهو ما يسبب الاكتئاب والدخول في دوامة الأمراض النفسية، لذلك يهتم أطباء السمنة بشكل كبير في مساعدة المرضى على تخطي هذه المرحلة سواء بالنظام الغذائي والرياضه وهي أهم الطرق لعلاج السمنة".