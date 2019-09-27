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تونس.. تجربة السعودية في رعاية أسر الشهداء بمجلس وزراء الداخلية العرب

وفد ترأسه "العنزي" استعرض ما تقدمه المملكة معنوياً ومادياً وصحياً واجتماعياً

استعرضت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الداخلية، تجربتها في مجال الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، وذلك خلال جلسات المؤتمر العربي الثامن لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية بالأجهزة الأمنية بالدول العربية في دورته الثامنة التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمدينة تونس.

وتتولى وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، تنظيم وتنفيذ القرارات والأوامر السامية للشهداء والمصابين وكافة العمليات المتعلقة بشؤونهم بشكل عاجل ومباشر، وتحت متابعة حثيثة من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.


وأبرزت تجربة المملكة في مجال الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، خلال المؤتمر، ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من عناية واهتمام ودعم لأسر الشهداء والمصابين بالمهام الأمنية بالجوانب المعنوية والمادية وتقديم العديد من برامج الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

واستعرضت التجربة نماذج الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من خلال مهمة طيران الأمن ونقل المصابين وتقديم الخدمات العلاجية الطارئة بمستشفياتها والرعاية الطبية اللاحقة بكل كفاءة وفعالية وفق آلية عمل منظمة وبإشراف الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

ورأس وفد المملكة في المؤتمر مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور ممدوح العنزي.

وفي ختام المؤتمر قُدمت توصيات، كان من أبرزها أن يكون محور تقديم الرعاية لأسر الشهداء والمصابين محوراً رئيساً ودائماً في المؤتمرات المقبلة والاستفادة من التجارب القائمة لدول الأعضاء وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تونس.. تجربة السعودية في رعاية أسر الشهداء بمجلس وزراء الداخلية العرب
سبق

استعرضت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الداخلية، تجربتها في مجال الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، وذلك خلال جلسات المؤتمر العربي الثامن لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية بالأجهزة الأمنية بالدول العربية في دورته الثامنة التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمدينة تونس.

وتتولى وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، تنظيم وتنفيذ القرارات والأوامر السامية للشهداء والمصابين وكافة العمليات المتعلقة بشؤونهم بشكل عاجل ومباشر، وتحت متابعة حثيثة من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.


وأبرزت تجربة المملكة في مجال الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، خلال المؤتمر، ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من عناية واهتمام ودعم لأسر الشهداء والمصابين بالمهام الأمنية بالجوانب المعنوية والمادية وتقديم العديد من برامج الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

واستعرضت التجربة نماذج الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من خلال مهمة طيران الأمن ونقل المصابين وتقديم الخدمات العلاجية الطارئة بمستشفياتها والرعاية الطبية اللاحقة بكل كفاءة وفعالية وفق آلية عمل منظمة وبإشراف الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

ورأس وفد المملكة في المؤتمر مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور ممدوح العنزي.

وفي ختام المؤتمر قُدمت توصيات، كان من أبرزها أن يكون محور تقديم الرعاية لأسر الشهداء والمصابين محوراً رئيساً ودائماً في المؤتمرات المقبلة والاستفادة من التجارب القائمة لدول الأعضاء وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
08:11 PM

تونس.. تجربة السعودية في رعاية أسر الشهداء بمجلس وزراء الداخلية العرب

وفد ترأسه "العنزي" استعرض ما تقدمه المملكة معنوياً ومادياً وصحياً واجتماعياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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استعرضت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الداخلية، تجربتها في مجال الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، وذلك خلال جلسات المؤتمر العربي الثامن لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية بالأجهزة الأمنية بالدول العربية في دورته الثامنة التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمدينة تونس.

وتتولى وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، تنظيم وتنفيذ القرارات والأوامر السامية للشهداء والمصابين وكافة العمليات المتعلقة بشؤونهم بشكل عاجل ومباشر، وتحت متابعة حثيثة من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.


وأبرزت تجربة المملكة في مجال الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، خلال المؤتمر، ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من عناية واهتمام ودعم لأسر الشهداء والمصابين بالمهام الأمنية بالجوانب المعنوية والمادية وتقديم العديد من برامج الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

واستعرضت التجربة نماذج الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من خلال مهمة طيران الأمن ونقل المصابين وتقديم الخدمات العلاجية الطارئة بمستشفياتها والرعاية الطبية اللاحقة بكل كفاءة وفعالية وفق آلية عمل منظمة وبإشراف الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

ورأس وفد المملكة في المؤتمر مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور ممدوح العنزي.

وفي ختام المؤتمر قُدمت توصيات، كان من أبرزها أن يكون محور تقديم الرعاية لأسر الشهداء والمصابين محوراً رئيساً ودائماً في المؤتمرات المقبلة والاستفادة من التجارب القائمة لدول الأعضاء وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

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