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"مضر" يواجه "الخليج" غداً.. في نهائي كأس سلطان لكرة اليد

يلتقي، غداً، على صالة وزارة الرياضة بالدمام فريقا مضر والخليج، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد في نسختها الـ43.

وتمكّن مضر من التأهل للنهائي بعد تجاوزه الصفا في الدور ربع النهائي، ثم تغلب على الوحدة في نصف النهائي، فيما تأهل الخليج بعد فوزه على السلام في ربع النهائي، ومن ثم إقصائه النور في الدور نصف النهائي.

ويتطلع الخليج لتحقيق لقبه السابع في البطولة بعد أن تُوج بها 6 مرات في المواسم الرياضية (1993/1994م – 1994/1995م – 1997/1998م – 1998/1999م – 2000/2001م - 2003/2004) وفي المقابل يبحث مضر عن المحافظة على لقبه للموسم الثاني على التوالي، والثالث في تاريخه، بعدما حققه في الموسم المنصرم (2019/ 2020م)، وقبلها في موسم (2013/ 2014م).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مضر" يواجه "الخليج" غداً.. في نهائي كأس سلطان لكرة اليد
سبق

يلتقي، غداً، على صالة وزارة الرياضة بالدمام فريقا مضر والخليج، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد في نسختها الـ43.

وتمكّن مضر من التأهل للنهائي بعد تجاوزه الصفا في الدور ربع النهائي، ثم تغلب على الوحدة في نصف النهائي، فيما تأهل الخليج بعد فوزه على السلام في ربع النهائي، ومن ثم إقصائه النور في الدور نصف النهائي.

ويتطلع الخليج لتحقيق لقبه السابع في البطولة بعد أن تُوج بها 6 مرات في المواسم الرياضية (1993/1994م – 1994/1995م – 1997/1998م – 1998/1999م – 2000/2001م - 2003/2004) وفي المقابل يبحث مضر عن المحافظة على لقبه للموسم الثاني على التوالي، والثالث في تاريخه، بعدما حققه في الموسم المنصرم (2019/ 2020م)، وقبلها في موسم (2013/ 2014م).

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
07:01 PM

"مضر" يواجه "الخليج" غداً.. في نهائي كأس سلطان لكرة اليد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلتقي، غداً، على صالة وزارة الرياضة بالدمام فريقا مضر والخليج، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد في نسختها الـ43.

وتمكّن مضر من التأهل للنهائي بعد تجاوزه الصفا في الدور ربع النهائي، ثم تغلب على الوحدة في نصف النهائي، فيما تأهل الخليج بعد فوزه على السلام في ربع النهائي، ومن ثم إقصائه النور في الدور نصف النهائي.

ويتطلع الخليج لتحقيق لقبه السابع في البطولة بعد أن تُوج بها 6 مرات في المواسم الرياضية (1993/1994م – 1994/1995م – 1997/1998م – 1998/1999م – 2000/2001م - 2003/2004) وفي المقابل يبحث مضر عن المحافظة على لقبه للموسم الثاني على التوالي، والثالث في تاريخه، بعدما حققه في الموسم المنصرم (2019/ 2020م)، وقبلها في موسم (2013/ 2014م).

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