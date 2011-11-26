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المغرب تسجل 4178 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 340 ألفًا و684 والوفيات 5619 شخصًا

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 340 ألفًا و684.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 80 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 5619، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 289 ألفًا و808 .

فيروس كورونا الجديد المغرب

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المغرب تسجل 4178 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة وفاة
سبق

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 340 ألفًا و684.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 80 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 5619، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 289 ألفًا و808 .

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
09:54 PM

المغرب تسجل 4178 إصابة جديدة بكورونا و80 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 340 ألفًا و684 والوفيات 5619 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 340 ألفًا و684.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 80 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 5619، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 289 ألفًا و808 .

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