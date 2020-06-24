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"آركو" تثمن قرار السعودية بشأن تقليص عدد الحجاج في موسم هذا العام

"التويجري": قرار صائب لمنع تفشي "كورونا".. ويتماشى مع مقاصد الشرع

ثمَّنت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) قرار السعودية تقليص عدد الحجاج في موسم حج هذا العام 1441 إلى أقل عدد، واصفة القرار بالخطوة الصحيحة في الوقت المناسب لحماية ضيوف الرحمن من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وحماية المجتمع الدولي للحد من انتشار الفيروس.

وتفصيلاً، أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، في بيان أصدرته الأمانة أن هذا القرار حكيم وصائب من خلال تحديد عدد الحجاج من المواطنين والمقيمين في داخل السعودية بأقل عدد؛ إذ يعد إضافة جديدة لنجاح السعودية الذي شهد به القاصي والداني في التعامل مع الجائحة لمنع تفشيها.

وأضاف: يظل هذا القرار متماشيًا مع مقاصد الشرع في إقامة الشعيرة، والحفاظ على الحجيج؛ ليكونوا في منأى عن هذه الجائحة.

وقال "التويجري": هذا القرار جاء تأكيدًا لاهتمام هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحقيق التباعد الجسدي بين الحجيج؛ كون عدم تطبيقه على أرض الواقع سيخلق مشكلة كبيرة للأمن الصحي المحلي والعالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آركو" تثمن قرار السعودية بشأن تقليص عدد الحجاج في موسم هذا العام
سبق

ثمَّنت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) قرار السعودية تقليص عدد الحجاج في موسم حج هذا العام 1441 إلى أقل عدد، واصفة القرار بالخطوة الصحيحة في الوقت المناسب لحماية ضيوف الرحمن من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وحماية المجتمع الدولي للحد من انتشار الفيروس.

وتفصيلاً، أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، في بيان أصدرته الأمانة أن هذا القرار حكيم وصائب من خلال تحديد عدد الحجاج من المواطنين والمقيمين في داخل السعودية بأقل عدد؛ إذ يعد إضافة جديدة لنجاح السعودية الذي شهد به القاصي والداني في التعامل مع الجائحة لمنع تفشيها.

وأضاف: يظل هذا القرار متماشيًا مع مقاصد الشرع في إقامة الشعيرة، والحفاظ على الحجيج؛ ليكونوا في منأى عن هذه الجائحة.

وقال "التويجري": هذا القرار جاء تأكيدًا لاهتمام هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحقيق التباعد الجسدي بين الحجيج؛ كون عدم تطبيقه على أرض الواقع سيخلق مشكلة كبيرة للأمن الصحي المحلي والعالمي.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
11:27 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
12:20 AM

"آركو" تثمن قرار السعودية بشأن تقليص عدد الحجاج في موسم هذا العام

"التويجري": قرار صائب لمنع تفشي "كورونا".. ويتماشى مع مقاصد الشرع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمَّنت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) قرار السعودية تقليص عدد الحجاج في موسم حج هذا العام 1441 إلى أقل عدد، واصفة القرار بالخطوة الصحيحة في الوقت المناسب لحماية ضيوف الرحمن من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وحماية المجتمع الدولي للحد من انتشار الفيروس.

وتفصيلاً، أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، في بيان أصدرته الأمانة أن هذا القرار حكيم وصائب من خلال تحديد عدد الحجاج من المواطنين والمقيمين في داخل السعودية بأقل عدد؛ إذ يعد إضافة جديدة لنجاح السعودية الذي شهد به القاصي والداني في التعامل مع الجائحة لمنع تفشيها.

وأضاف: يظل هذا القرار متماشيًا مع مقاصد الشرع في إقامة الشعيرة، والحفاظ على الحجيج؛ ليكونوا في منأى عن هذه الجائحة.

وقال "التويجري": هذا القرار جاء تأكيدًا لاهتمام هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحقيق التباعد الجسدي بين الحجيج؛ كون عدم تطبيقه على أرض الواقع سيخلق مشكلة كبيرة للأمن الصحي المحلي والعالمي.

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