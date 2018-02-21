مكتب تعليم بالروضة يبدأ تأهيل منسوبيه قادة الفرق التطوعية

وفق رؤية 2030

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة النشاط الطلابي، مسيرة جادة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتأهيل مليون متطوع.

وتسير المسيرة وفق آلية متقنة ومحكمة ومراحل متسلسلة، بداية من تأهيل وتدريب مشرفي النشاط الطلابي، ثم بعد ذلك تحديد منسقين لكل مكتب؛ ليقوموا بمهام تدريب وتأهيل قادة الفرق التطوعية بالمدارس.

وبدأ مكتب الروضة ضمن مكاتب التعليم في الأسبوع هذه المسيرة، وبدأ مكتب الروضة صباح اليوم الأربعاء، دورته التأسيسية لقادة الفرق التطوعية في مدارس المكتب، والتي اشتملت على محورين مهمين هما:

المحور الأول: آلية تنسيق الأعمال التطوعية بمدارس مكتب التعليم بالروضة، قدمه منسق العمل التطوعي بمكتب التعليم بالروضة عِوَض القحطاني.

المحور الثاني: طرق نشر ثقافة التطوع والإدارة الفاعلة لفرق التطوع الطلابي، قدمه مشرف النشاط الطلابي بمكتب التعليم بالروضة خالد الهدياني.

وفِي حديث متصل تفاعل قادة الفرق التطوعية تجاه هذه المجهودات المبذولة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، محمد بن سلمان -حفظهما الله- لغرس الأعمال التطوعية في نفوس أبنائنا الطلاب والمجتمع بأكمله، لنكون لحمة واحدة لخدمة ديننا الحنيف ووطننا المعطاء.