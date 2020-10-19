النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتعزيز ثقافة التسامح

المنظمة أكدت ضرورة التصدي للأسباب الجذرية لآفة الكراهية

دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة فعالة لتعزيز ثقافة التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل، وبناء الثقة بين الشعوب لحماية الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف، وضمان حماية أماكن العبادة.

وعبّرت منظمة التعاون الإسلامي، خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي حول خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي والأقليات الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة افتراضيا اليوم، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يستهدف المجتمعات والأقليات المسلمة.

وشددت على ضرورة التصدي للأسباب الجذرية لانتشار هذه الآفة في مختلف المجتمعات والدول.

منظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتعزيز ثقافة التسامح
سبق

دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة فعالة لتعزيز ثقافة التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل، وبناء الثقة بين الشعوب لحماية الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف، وضمان حماية أماكن العبادة.

وعبّرت منظمة التعاون الإسلامي، خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي حول خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي والأقليات الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة افتراضيا اليوم، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يستهدف المجتمعات والأقليات المسلمة.

وشددت على ضرورة التصدي للأسباب الجذرية لانتشار هذه الآفة في مختلف المجتمعات والدول.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
05:48 PM

"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتعزيز ثقافة التسامح

المنظمة أكدت ضرورة التصدي للأسباب الجذرية لآفة الكراهية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
77

دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة فعالة لتعزيز ثقافة التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل، وبناء الثقة بين الشعوب لحماية الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف، وضمان حماية أماكن العبادة.

وعبّرت منظمة التعاون الإسلامي، خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي حول خطاب الكراهية ووسائل التواصل الاجتماعي والأقليات الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة افتراضيا اليوم، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يستهدف المجتمعات والأقليات المسلمة.

وشددت على ضرورة التصدي للأسباب الجذرية لانتشار هذه الآفة في مختلف المجتمعات والدول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,045
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,146
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,509

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة