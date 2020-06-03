"رويترز": "أوبك+" تخطط لعقد اجتماعين داخليين منتصف يونيو

الأول للجنة الفنية والثاني للمراقبة الوزارية

نقلت "رويترز" عن مصدرين من "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن المجموعة تخطط لعقد اجتماعين للجنتها الفنية المشتركة ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة منتصف يونيو (حزيران) الجاري.

وذكر أحد المصدرين أنه بعد أن تصدر أرقام إنتاج النفط من المصادر الثانوية، فإن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة سيعقد، وبعده بيوم سيعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.

ولاتزال مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بقيادة روسيا، تناقش موعداً لاجتماعها الوزاري الذي سيعقد عبر الفيديو.