تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تمديد وقف إطلاق نار شامل لشهر

بناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق بتاريخ (15 شعبان 1441هـ - 08 أبريل 2020م) بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث؛ وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية التحالف ورغبته في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعها من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم، فإنه يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتباراً من الخميس الموافق (30 شعبان 1441 هـ ـ 23 أبريل 2020م).

وقال "المالكي": قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تجدّد التأكيد على أن الفرصة لاتزال مهيأة لتضافر الجهود كافة؛ للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وستدعم بشكل كبير هذه الخطوات الأساسية كافة مع الأمم المتحدة، في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.