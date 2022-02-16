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رازفان: سنتحمل مسؤولية ضغط المباريات لتحقيق الأهداف.. والحافظ: نريد الصدارة

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال وشباب الأهلي

أكد رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، أنهم سيخوضون يوم الغد مباراة هامة أمام فريق متميز يقدم كرة جميلة ويحقق نتائج رائعة هنا في الإمارات.

وقال رازفان، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020 في منطقة غرب آسيا: "يجب علينا أن نعد أنفسنا بشكل جيد لتحقيق الفوز، ونحن نخوض كل مباراة وهدفنا الفوز فيها".

وأضاف: لعبنا ثلاث مباريات في أسبوع وجميعها خارج أرضنا، ونأمل أن نعود إلى الرياض بالفوز، علينا كفريق كبير تحمُّل مسؤولية ضغط المباريات؛ لتحقيق الأهداف التي وضعناها.

وشدد رازفان على جاهزية جميع اللاعبين، باستثناء محمد الشلهوب الذي يغيب للإصابة.

من جانبه قال اللاعب عبدالله الحافظ: ندخل مواجهة الغد وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث؛ للاستمرار في صدارة المجموعة؛ حيث ندرك بأننا سنواجه فريقًا متميزًا، ويجب أن نعمل على تحقيق الفوز؛ فتحقيقًا للقب النسخة الماضية لا يشكل علينا ضغطًا كلاعبين، وعلينا مواصلة العمل لتحقيق الهدف القادم.

مدرب فريق الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رازفان: سنتحمل مسؤولية ضغط المباريات لتحقيق الأهداف.. والحافظ: نريد الصدارة
سبق

أكد رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، أنهم سيخوضون يوم الغد مباراة هامة أمام فريق متميز يقدم كرة جميلة ويحقق نتائج رائعة هنا في الإمارات.

وقال رازفان، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020 في منطقة غرب آسيا: "يجب علينا أن نعد أنفسنا بشكل جيد لتحقيق الفوز، ونحن نخوض كل مباراة وهدفنا الفوز فيها".

وأضاف: لعبنا ثلاث مباريات في أسبوع وجميعها خارج أرضنا، ونأمل أن نعود إلى الرياض بالفوز، علينا كفريق كبير تحمُّل مسؤولية ضغط المباريات؛ لتحقيق الأهداف التي وضعناها.

وشدد رازفان على جاهزية جميع اللاعبين، باستثناء محمد الشلهوب الذي يغيب للإصابة.

من جانبه قال اللاعب عبدالله الحافظ: ندخل مواجهة الغد وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث؛ للاستمرار في صدارة المجموعة؛ حيث ندرك بأننا سنواجه فريقًا متميزًا، ويجب أن نعمل على تحقيق الفوز؛ فتحقيقًا للقب النسخة الماضية لا يشكل علينا ضغطًا كلاعبين، وعلينا مواصلة العمل لتحقيق الهدف القادم.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
07:18 PM

رازفان: سنتحمل مسؤولية ضغط المباريات لتحقيق الأهداف.. والحافظ: نريد الصدارة

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال وشباب الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، أنهم سيخوضون يوم الغد مباراة هامة أمام فريق متميز يقدم كرة جميلة ويحقق نتائج رائعة هنا في الإمارات.

وقال رازفان، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020 في منطقة غرب آسيا: "يجب علينا أن نعد أنفسنا بشكل جيد لتحقيق الفوز، ونحن نخوض كل مباراة وهدفنا الفوز فيها".

وأضاف: لعبنا ثلاث مباريات في أسبوع وجميعها خارج أرضنا، ونأمل أن نعود إلى الرياض بالفوز، علينا كفريق كبير تحمُّل مسؤولية ضغط المباريات؛ لتحقيق الأهداف التي وضعناها.

وشدد رازفان على جاهزية جميع اللاعبين، باستثناء محمد الشلهوب الذي يغيب للإصابة.

من جانبه قال اللاعب عبدالله الحافظ: ندخل مواجهة الغد وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث؛ للاستمرار في صدارة المجموعة؛ حيث ندرك بأننا سنواجه فريقًا متميزًا، ويجب أن نعمل على تحقيق الفوز؛ فتحقيقًا للقب النسخة الماضية لا يشكل علينا ضغطًا كلاعبين، وعلينا مواصلة العمل لتحقيق الهدف القادم.

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