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"الجاسر" يتفقد مطار الملك خالد‎ ‎استعدادًا لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة من الخارج

للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار ‏ومدى جاهزيته

تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد ‏المنصوري اليوم مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات وما اتخذت من تدابير لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة ‏إلى المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتجولا خلال الزيارة في الصالات الدولية وشملت مركز القيادة المتنقل ومناطق الكشف ‏الحراري والجوازات وفرز الركاب.

وتأتي الزيارة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار ‏ومدى جاهزيته لاستقبال المواطنين السعوديين القادمين من الخارج.

‏كما اطلع وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني يرافقهم ‏المدير التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث ومساعد الرئيس ‏التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان البسام، ومستشار وزير ‏‏النقل والمشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر، وعدد ‏من المسؤولين على جميع التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كمركز القيادة المتنقل، وغرفة ‏العمليات المشتركة، بالإضافة إلى منطقة كشف ‏الكاميرات الحرارية، ومنطقة ‏الجوازات، والمنطقة المخصصة لفرز الركاب إلى الحافلات.

كما ‏اطلع على جميع ‏التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كتنظيم جدولة ‏الرحلات القادمة للمطار التي من شأنها تيسير إجراءات الدخول، إلى ‏جانب تفعيل دور ‏القطاعات والإجراءات السريعة والمتقنة لتقليل وقت انتظار المواطنين ‏القادمين من الخارج ‏لإتمام إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.‏

كما دشن معاليه عربة مركز القيادة المتنقل التابعة لشركة مطارات الرياض، والتي تعد ‏‏وسيلة تكتيكية يمكنها مباشرة حالات الطوارئ، كما يتحكم مركز القيادة المتنقل بجميع ‏‏الاتصالات مع الجهات المعنية كما هو متطلب إلى أن يتم تفعيل مركز القيادة الثابت مع ‏‏الحفاظ على استمرارية بث المعلومات، وتتميز عربة مركز القيادة باعتبارها أول مركز قيادة ‏‏روزانباور، كما تتميز بتوفر كامل التجهيزات التقنية من شاشات وإنترنت فائق السرعة، ‏‏بالإضافة إلى العديد من المميزات التي من شأنها المساهمة في إنجاح عملها.‏

وتأتي هذه الزيارة التفقدية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد ‏العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفـاع - حفظهما الله -،لاستقبال‏ المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن إيمانًا من القيادة الرشيدة بالأولوية القصوى ‏لسلامة المواطن والعمل على عودته آمنًا.‏

وزير النقل الهيئة العامة للطيران المدني الخطوط السعودية صالح الجاسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجاسر" يتفقد مطار الملك خالد‎ ‎استعدادًا لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة من الخارج
سبق

تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد ‏المنصوري اليوم مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات وما اتخذت من تدابير لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة ‏إلى المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتجولا خلال الزيارة في الصالات الدولية وشملت مركز القيادة المتنقل ومناطق الكشف ‏الحراري والجوازات وفرز الركاب.

وتأتي الزيارة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار ‏ومدى جاهزيته لاستقبال المواطنين السعوديين القادمين من الخارج.

‏كما اطلع وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني يرافقهم ‏المدير التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث ومساعد الرئيس ‏التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان البسام، ومستشار وزير ‏‏النقل والمشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر، وعدد ‏من المسؤولين على جميع التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كمركز القيادة المتنقل، وغرفة ‏العمليات المشتركة، بالإضافة إلى منطقة كشف ‏الكاميرات الحرارية، ومنطقة ‏الجوازات، والمنطقة المخصصة لفرز الركاب إلى الحافلات.

كما ‏اطلع على جميع ‏التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كتنظيم جدولة ‏الرحلات القادمة للمطار التي من شأنها تيسير إجراءات الدخول، إلى ‏جانب تفعيل دور ‏القطاعات والإجراءات السريعة والمتقنة لتقليل وقت انتظار المواطنين ‏القادمين من الخارج ‏لإتمام إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.‏

كما دشن معاليه عربة مركز القيادة المتنقل التابعة لشركة مطارات الرياض، والتي تعد ‏‏وسيلة تكتيكية يمكنها مباشرة حالات الطوارئ، كما يتحكم مركز القيادة المتنقل بجميع ‏‏الاتصالات مع الجهات المعنية كما هو متطلب إلى أن يتم تفعيل مركز القيادة الثابت مع ‏‏الحفاظ على استمرارية بث المعلومات، وتتميز عربة مركز القيادة باعتبارها أول مركز قيادة ‏‏روزانباور، كما تتميز بتوفر كامل التجهيزات التقنية من شاشات وإنترنت فائق السرعة، ‏‏بالإضافة إلى العديد من المميزات التي من شأنها المساهمة في إنجاح عملها.‏

وتأتي هذه الزيارة التفقدية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد ‏العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفـاع - حفظهما الله -،لاستقبال‏ المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن إيمانًا من القيادة الرشيدة بالأولوية القصوى ‏لسلامة المواطن والعمل على عودته آمنًا.‏

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
11:47 PM

"الجاسر" يتفقد مطار الملك خالد‎ ‎استعدادًا لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة من الخارج

للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار ‏ومدى جاهزيته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد ‏المنصوري اليوم مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات وما اتخذت من تدابير لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة ‏إلى المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتجولا خلال الزيارة في الصالات الدولية وشملت مركز القيادة المتنقل ومناطق الكشف ‏الحراري والجوازات وفرز الركاب.

وتأتي الزيارة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار ‏ومدى جاهزيته لاستقبال المواطنين السعوديين القادمين من الخارج.

‏كما اطلع وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني يرافقهم ‏المدير التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث ومساعد الرئيس ‏التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان البسام، ومستشار وزير ‏‏النقل والمشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر، وعدد ‏من المسؤولين على جميع التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كمركز القيادة المتنقل، وغرفة ‏العمليات المشتركة، بالإضافة إلى منطقة كشف ‏الكاميرات الحرارية، ومنطقة ‏الجوازات، والمنطقة المخصصة لفرز الركاب إلى الحافلات.

كما ‏اطلع على جميع ‏التجهيزات المتعلقة بعودة المواطنين السعوديين القادمين من ‏الخارج، كتنظيم جدولة ‏الرحلات القادمة للمطار التي من شأنها تيسير إجراءات الدخول، إلى ‏جانب تفعيل دور ‏القطاعات والإجراءات السريعة والمتقنة لتقليل وقت انتظار المواطنين ‏القادمين من الخارج ‏لإتمام إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.‏

كما دشن معاليه عربة مركز القيادة المتنقل التابعة لشركة مطارات الرياض، والتي تعد ‏‏وسيلة تكتيكية يمكنها مباشرة حالات الطوارئ، كما يتحكم مركز القيادة المتنقل بجميع ‏‏الاتصالات مع الجهات المعنية كما هو متطلب إلى أن يتم تفعيل مركز القيادة الثابت مع ‏‏الحفاظ على استمرارية بث المعلومات، وتتميز عربة مركز القيادة باعتبارها أول مركز قيادة ‏‏روزانباور، كما تتميز بتوفر كامل التجهيزات التقنية من شاشات وإنترنت فائق السرعة، ‏‏بالإضافة إلى العديد من المميزات التي من شأنها المساهمة في إنجاح عملها.‏

وتأتي هذه الزيارة التفقدية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد ‏العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفـاع - حفظهما الله -،لاستقبال‏ المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن إيمانًا من القيادة الرشيدة بالأولوية القصوى ‏لسلامة المواطن والعمل على عودته آمنًا.‏

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