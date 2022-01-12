فيديو.. رجل يقتحم قمرة قيادة طائرة ويحاول الهرب من نافذتها

ألحق أضراراً بوحدة التحكم الخاصة بها.. ورجال الأمن سحبوه

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، اقتحام رجل قمرة قيادة طائرة، وإلحاق الأذى بأجهزتها، قبل محاولته الفرار من النافذة.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رجلٌ اقتحم قمرة قيادة طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" متجهة إلى ميامي.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد ألحق الرجل وهو من هندوراس أضراراً بوحدة التحكم الخاصة بالطائرة.

ونجح عددٌ من رجال الأمن في سحب الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، للطائرة مجدداً، بينما انتشر عناصر من الأمن أمام الطائرة، وفق "سكاي نيوز عربية".

ولم يتم الكشف أيضاً فيما إذا كان الرجل مسافراً على متن الرحلة، وفق بيان صدر عن شركة الطيران الأميركية، التي أثنت على تعامل طاقمها مع الوضع.