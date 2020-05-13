النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص تورَّطوا بترويج المسكر والحبوب المخدرة برماح

جرى إيقافهم وإحالتهم لمكافحة المخدرات بالمنطقة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم والقبض على مرتكبيها، قد أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن شرطة محافظة رماح من القبض على خمسة أشخاص وهم (ثلاثة مواطِنين ومقيمان من الجنسية الفلسطينية/ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، إثر تورطهم بترويج المسكر والحبوب المخدرة؛ حيث ضُبط بحوزتهم عدد من الحبوب المخدرة، وقطعة حشيش، ومبالغ مالية تزيد على (8000) ريال بعضها مزوّر ومجهول المصدر، وطلقة لذخيرةٍ حية، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص تورَّطوا بترويج المسكر والحبوب المخدرة برماح
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم والقبض على مرتكبيها، قد أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن شرطة محافظة رماح من القبض على خمسة أشخاص وهم (ثلاثة مواطِنين ومقيمان من الجنسية الفلسطينية/ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، إثر تورطهم بترويج المسكر والحبوب المخدرة؛ حيث ضُبط بحوزتهم عدد من الحبوب المخدرة، وقطعة حشيش، ومبالغ مالية تزيد على (8000) ريال بعضها مزوّر ومجهول المصدر، وطلقة لذخيرةٍ حية، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
07:31 PM
اخر تعديل
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
09:01 PM

شرطة الرياض: القبض على 5 أشخاص تورَّطوا بترويج المسكر والحبوب المخدرة برماح

جرى إيقافهم وإحالتهم لمكافحة المخدرات بالمنطقة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,537

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم والقبض على مرتكبيها، قد أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن شرطة محافظة رماح من القبض على خمسة أشخاص وهم (ثلاثة مواطِنين ومقيمان من الجنسية الفلسطينية/ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، إثر تورطهم بترويج المسكر والحبوب المخدرة؛ حيث ضُبط بحوزتهم عدد من الحبوب المخدرة، وقطعة حشيش، ومبالغ مالية تزيد على (8000) ريال بعضها مزوّر ومجهول المصدر، وطلقة لذخيرةٍ حية، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,197
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,200
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,418
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,291

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة