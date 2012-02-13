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"خذ الحيطة".. تنبيه لمُستخدمي الطرق بالخرج والدلم وحوطة بني تميم ورماح

أطلقته القوات الخاصة لأمن الطرق محذرةً من رياح وأتربة وتدنٍ في الرؤية

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم، مُستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، في كلٍ من "الخرج والدلم وحوطة بني تميم ورماح".

وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن "المنطقة قد تشهدُ - بمشيئة الله - نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية"، آملة أخذ الحيطة في أثناء القيادة.

القوات الخاصة لأمن الطرق الرياض الخرج رياح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خذ الحيطة".. تنبيه لمُستخدمي الطرق بالخرج والدلم وحوطة بني تميم ورماح
سبق

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم، مُستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، في كلٍ من "الخرج والدلم وحوطة بني تميم ورماح".

وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن "المنطقة قد تشهدُ - بمشيئة الله - نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية"، آملة أخذ الحيطة في أثناء القيادة.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
09:17 AM

"خذ الحيطة".. تنبيه لمُستخدمي الطرق بالخرج والدلم وحوطة بني تميم ورماح

أطلقته القوات الخاصة لأمن الطرق محذرةً من رياح وأتربة وتدنٍ في الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,214

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم، مُستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، في كلٍ من "الخرج والدلم وحوطة بني تميم ورماح".

وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن "المنطقة قد تشهدُ - بمشيئة الله - نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية"، آملة أخذ الحيطة في أثناء القيادة.

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