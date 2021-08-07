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"أرامكو": نعمل على إصلاح عُطْل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم

بعدما أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا

أكدت "أرامكو السعودية" أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.

ولضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة.

أرامكو أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو": نعمل على إصلاح عُطْل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم
سبق

أكدت "أرامكو السعودية" أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.

ولضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
09:55 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:56 AM

"أرامكو": نعمل على إصلاح عُطْل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم

بعدما أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا

A A A
حامد العلي - الظهران
1
6,622

أكدت "أرامكو السعودية" أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.

ولضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة.

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