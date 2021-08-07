أكدت "أرامكو السعودية" أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا. ولضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة.

"أرامكو": نعمل على إصلاح عُطْل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم حامد العلي سبق 2021-08-07 أكدت "أرامكو السعودية" أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.



ولضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 09:55 PM

اخر تعديل 08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 04:56 AM

"أرامكو": نعمل على إصلاح عُطْل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم بعدما أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا





A A A





26 مشاركة

أكدت "أرامكو السعودية" أنها تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.



ولضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لإصلاح العطل، واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة.