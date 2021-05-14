في تحذير خطير.. "الصحة العالمية": كورونا "قد لا يختفي قط"

قالت: السيطرة على الفيروس ستتطلب "جهدًا ضخمًا" حتى مع اللقاح

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن فيرس كورونا "قد لا يختفي قط".

المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، مايك رايان، حذّر في مؤتمر صحفي من مغبة التكهن بوقت اختفاء الفيروس، طِبقًا لـ"بي بي سي".

وقال "رايان": إنه حتى في حال التوصل إلى لقاح؛ فإن السيطرة على الفيروس ستتطلب "جهدًا ضخمًا".

وتوفي نحو 300 ألف شخص في شتى أنحاء العالم جراء إصابتهم بفيروس كورونا؛ فيما تم تسجيل أكثر من 4.3 مليون حالة إصابة.

وقال "رايان"، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عبر الفيديو من جنيف: إن "من المهم طرح ذلك للنقاش: قد يصبح كورونا فيروسًا متوطنًا في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي قط".