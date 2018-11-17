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مقتل 43 شخصًا من عائلات "داعش" في غارات للتحالف الدولي

الضربات استهدفت آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا

قُتل 43 شخصًا غالبيتهم من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي؛ جراء غارات نفذها التحالف الدولي بقيادة أميركية، اليوم (السبت) على آخر جيب تحت سيطرة الإرهابيين في شرق سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن "3 مدنيين بينهم 17 طفلاً و12 امرأة من عائلات التنظيم قتلوا في غارات للتحالف استهدفت فجراً قرية أبو الحسن، الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور".

وأوضح عبدالرحمن أن سبعة آخرين قتلوا جراء هذه الضربات دون أن يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أم إرهابيين.


وكثف التحالف الدولي منذ مطلع الشهر الحالي وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب في مقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم.

وقتل 38 شخصاً على الأقل بينهم 32 مدنياً الثلاثاء الماضي جراء ضربات مماثلة استهدفت بلدة الشعفة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل 43 شخصًا من عائلات "داعش" في غارات للتحالف الدولي
سبق

قُتل 43 شخصًا غالبيتهم من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي؛ جراء غارات نفذها التحالف الدولي بقيادة أميركية، اليوم (السبت) على آخر جيب تحت سيطرة الإرهابيين في شرق سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن "3 مدنيين بينهم 17 طفلاً و12 امرأة من عائلات التنظيم قتلوا في غارات للتحالف استهدفت فجراً قرية أبو الحسن، الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور".

وأوضح عبدالرحمن أن سبعة آخرين قتلوا جراء هذه الضربات دون أن يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أم إرهابيين.


وكثف التحالف الدولي منذ مطلع الشهر الحالي وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب في مقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم.

وقتل 38 شخصاً على الأقل بينهم 32 مدنياً الثلاثاء الماضي جراء ضربات مماثلة استهدفت بلدة الشعفة.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
05:06 PM

مقتل 43 شخصًا من عائلات "داعش" في غارات للتحالف الدولي

الضربات استهدفت آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 43 شخصًا غالبيتهم من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي؛ جراء غارات نفذها التحالف الدولي بقيادة أميركية، اليوم (السبت) على آخر جيب تحت سيطرة الإرهابيين في شرق سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن "3 مدنيين بينهم 17 طفلاً و12 امرأة من عائلات التنظيم قتلوا في غارات للتحالف استهدفت فجراً قرية أبو الحسن، الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور".

وأوضح عبدالرحمن أن سبعة آخرين قتلوا جراء هذه الضربات دون أن يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أم إرهابيين.


وكثف التحالف الدولي منذ مطلع الشهر الحالي وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب في مقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم.

وقتل 38 شخصاً على الأقل بينهم 32 مدنياً الثلاثاء الماضي جراء ضربات مماثلة استهدفت بلدة الشعفة.

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