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أمانة الشرقية تنفذ 1774 جولة رقابية وتغلق 22 منشأة مخالفة

قامت بتحرير 21 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

‬نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1774 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 22 منشأة مخالفة، وتحرير 21 مخالفة؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا".

فيما تلقى مركز البلاغات 940 بالأمانة 26 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والمخالفة للأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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أمانة الشرقية تنفذ 1774 جولة رقابية وتغلق 22 منشأة مخالفة
سبق

‬نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1774 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 22 منشأة مخالفة، وتحرير 21 مخالفة؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا".

فيما تلقى مركز البلاغات 940 بالأمانة 26 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والمخالفة للأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
02:13 PM

أمانة الشرقية تنفذ 1774 جولة رقابية وتغلق 22 منشأة مخالفة

قامت بتحرير 21 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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‬نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1774 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 22 منشأة مخالفة، وتحرير 21 مخالفة؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا".

فيما تلقى مركز البلاغات 940 بالأمانة 26 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والمخالفة للأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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