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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يطلق أولى دوراته التدريبية

ضمن برنامجه الأكاديمي 2020

نظّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أولى دوراته العلمية ضمن برنامجه الأكاديمي 2020 لشهر فبراير في قاعة المحاضرات بالمركز في حي السفارات بالرياض، تحت عنوان (تصميم البرنامج التربوي الفردي)، قدَّمتها أستاذ مساعد بقسم التربية بجامعة الملك سعود الدكتورة شيهانة محمد القفاري.

واستعرضت الدكتورة القفاري مفهوم البرنامج التربوي الفردي، مصطلحات، مكوناته، أهميته والاعتبارات الأخلاقية له، إضافة إلى متطلّبات فريق عمل البرنامج التربوي، ودور العمل الجماعي، وكيفية إعداد خطوات البرنامج التربوي الفردي لمتابعة ورصد تقدم التلميذ بعد تطبيق كافة مكونات البرنامج اللازمة.

وأوضحت المدير التنفيذي العام ومدير الأبحاث والتدريب، الدكتورة علا محيي الدين أبو سكر؛ أن الأنشطة التدريبية تأتي ضمن البرنامج الأكاديمي السنوي لــ2020، والذي ينفذه قسم التدريب بالمركز، وأن المركز يحرص على تحقيق المزيد من التقدم في مجال التدريب والتعليم باستقطاب الكفاءات والخبرات العملية والعلمية التي تعود على كافة المستفيدين والمشاركين بالنفع من خلال برنامجه الأكاديمي؛ سعيًا للوصول إلى كافة أنحاء مناطق المملكة لنشر الوعي والتثقيف لما يخص قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة.

إلى هذا استهدفت الدورة كلًّا من: معلمي ومعلمات التعليم العام والتربية الخاصة، المشرفين التربويين، مدراء المدارس أولياء أمور التلاميذ ذوي الإعاقة وطلاب وطالبات التربية الخاصة.

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يطلق أولى دوراته التدريبية
سبق

نظّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أولى دوراته العلمية ضمن برنامجه الأكاديمي 2020 لشهر فبراير في قاعة المحاضرات بالمركز في حي السفارات بالرياض، تحت عنوان (تصميم البرنامج التربوي الفردي)، قدَّمتها أستاذ مساعد بقسم التربية بجامعة الملك سعود الدكتورة شيهانة محمد القفاري.

واستعرضت الدكتورة القفاري مفهوم البرنامج التربوي الفردي، مصطلحات، مكوناته، أهميته والاعتبارات الأخلاقية له، إضافة إلى متطلّبات فريق عمل البرنامج التربوي، ودور العمل الجماعي، وكيفية إعداد خطوات البرنامج التربوي الفردي لمتابعة ورصد تقدم التلميذ بعد تطبيق كافة مكونات البرنامج اللازمة.

وأوضحت المدير التنفيذي العام ومدير الأبحاث والتدريب، الدكتورة علا محيي الدين أبو سكر؛ أن الأنشطة التدريبية تأتي ضمن البرنامج الأكاديمي السنوي لــ2020، والذي ينفذه قسم التدريب بالمركز، وأن المركز يحرص على تحقيق المزيد من التقدم في مجال التدريب والتعليم باستقطاب الكفاءات والخبرات العملية والعلمية التي تعود على كافة المستفيدين والمشاركين بالنفع من خلال برنامجه الأكاديمي؛ سعيًا للوصول إلى كافة أنحاء مناطق المملكة لنشر الوعي والتثقيف لما يخص قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة.

إلى هذا استهدفت الدورة كلًّا من: معلمي ومعلمات التعليم العام والتربية الخاصة، المشرفين التربويين، مدراء المدارس أولياء أمور التلاميذ ذوي الإعاقة وطلاب وطالبات التربية الخاصة.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
05:12 PM

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يطلق أولى دوراته التدريبية

ضمن برنامجه الأكاديمي 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أولى دوراته العلمية ضمن برنامجه الأكاديمي 2020 لشهر فبراير في قاعة المحاضرات بالمركز في حي السفارات بالرياض، تحت عنوان (تصميم البرنامج التربوي الفردي)، قدَّمتها أستاذ مساعد بقسم التربية بجامعة الملك سعود الدكتورة شيهانة محمد القفاري.

واستعرضت الدكتورة القفاري مفهوم البرنامج التربوي الفردي، مصطلحات، مكوناته، أهميته والاعتبارات الأخلاقية له، إضافة إلى متطلّبات فريق عمل البرنامج التربوي، ودور العمل الجماعي، وكيفية إعداد خطوات البرنامج التربوي الفردي لمتابعة ورصد تقدم التلميذ بعد تطبيق كافة مكونات البرنامج اللازمة.

وأوضحت المدير التنفيذي العام ومدير الأبحاث والتدريب، الدكتورة علا محيي الدين أبو سكر؛ أن الأنشطة التدريبية تأتي ضمن البرنامج الأكاديمي السنوي لــ2020، والذي ينفذه قسم التدريب بالمركز، وأن المركز يحرص على تحقيق المزيد من التقدم في مجال التدريب والتعليم باستقطاب الكفاءات والخبرات العملية والعلمية التي تعود على كافة المستفيدين والمشاركين بالنفع من خلال برنامجه الأكاديمي؛ سعيًا للوصول إلى كافة أنحاء مناطق المملكة لنشر الوعي والتثقيف لما يخص قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة.

إلى هذا استهدفت الدورة كلًّا من: معلمي ومعلمات التعليم العام والتربية الخاصة، المشرفين التربويين، مدراء المدارس أولياء أمور التلاميذ ذوي الإعاقة وطلاب وطالبات التربية الخاصة.

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