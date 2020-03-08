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ينتهي الشتاء ويبقى البرد .. "الحصيني": اليوم آخر "العقارب" أول أنواء الربيع

قال: فيه غرس الفسائل .. وعن العرب "طلع سعد السعود وكره في الشمس القعود"

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن اليوم الأحد آخر نجوم العقارب، وهو أول أنواء الربيع 13 يوماً؛ حيث ينتهي الشتاء ولا ينتهي البرد".

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الأحد 1441/7/13هـ، العقرب الثالثة سعد السعود آخر نجوم العقارب، وهو أول أنواء الربيع (13) يوماً، ينتهي الشتاء ولا ينتهي البرد، يعتدل الطقس بوجه عام".

وأضاف: "من مواسم الأمطار فيه قران خامس ربيع طامس -إذا الله طرح البركة- فيه غرس فسائل النخيل, يقلم العنب والتين, يزرع فيه البرسيم والخضار".

وتابع: "تسمّى عقرب الدسم دلالة على الربيع إذا كانت السنة خصبة، فيه تفرخ الطيور البرية (ينبغي الامتناع عن صيدها)، فيها وقت هجرة الطيور المهاجرة وتشاهد بكثرة في البر".

وأردف: "تقول العرب: إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود، واخضر كل عود، وانتشر كل مصرود، وكره في الشمس القعود".

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ينتهي الشتاء ويبقى البرد .. "الحصيني": اليوم آخر "العقارب" أول أنواء الربيع
سبق

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن اليوم الأحد آخر نجوم العقارب، وهو أول أنواء الربيع 13 يوماً؛ حيث ينتهي الشتاء ولا ينتهي البرد".

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الأحد 1441/7/13هـ، العقرب الثالثة سعد السعود آخر نجوم العقارب، وهو أول أنواء الربيع (13) يوماً، ينتهي الشتاء ولا ينتهي البرد، يعتدل الطقس بوجه عام".

وأضاف: "من مواسم الأمطار فيه قران خامس ربيع طامس -إذا الله طرح البركة- فيه غرس فسائل النخيل, يقلم العنب والتين, يزرع فيه البرسيم والخضار".

وتابع: "تسمّى عقرب الدسم دلالة على الربيع إذا كانت السنة خصبة، فيه تفرخ الطيور البرية (ينبغي الامتناع عن صيدها)، فيها وقت هجرة الطيور المهاجرة وتشاهد بكثرة في البر".

وأردف: "تقول العرب: إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود، واخضر كل عود، وانتشر كل مصرود، وكره في الشمس القعود".

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:42 AM

ينتهي الشتاء ويبقى البرد .. "الحصيني": اليوم آخر "العقارب" أول أنواء الربيع

قال: فيه غرس الفسائل .. وعن العرب "طلع سعد السعود وكره في الشمس القعود"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن اليوم الأحد آخر نجوم العقارب، وهو أول أنواء الربيع 13 يوماً؛ حيث ينتهي الشتاء ولا ينتهي البرد".

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الأحد 1441/7/13هـ، العقرب الثالثة سعد السعود آخر نجوم العقارب، وهو أول أنواء الربيع (13) يوماً، ينتهي الشتاء ولا ينتهي البرد، يعتدل الطقس بوجه عام".

وأضاف: "من مواسم الأمطار فيه قران خامس ربيع طامس -إذا الله طرح البركة- فيه غرس فسائل النخيل, يقلم العنب والتين, يزرع فيه البرسيم والخضار".

وتابع: "تسمّى عقرب الدسم دلالة على الربيع إذا كانت السنة خصبة، فيه تفرخ الطيور البرية (ينبغي الامتناع عن صيدها)، فيها وقت هجرة الطيور المهاجرة وتشاهد بكثرة في البر".

وأردف: "تقول العرب: إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود، واخضر كل عود، وانتشر كل مصرود، وكره في الشمس القعود".

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