قدَّم نجم النصر السابق ماجد عبدالله التهنئة لرئيس مجلس إدارة النصر الجديد مسلي آل معمر بمناسبة تزكيته رئيسًا لأربع سنوات مقبلة. جاء ذلك من خلال رسالة خاصة عبر حساب الكابتن ماجد في تويتر، قال فيها: "أهنئ الأخ مسلي آل معمر بتزكيته رئيسًا لنادي النصر.. شخصية رياضية تستحق، وعاصر الوسط الرياضي سنوات، كان آخرها في رابطة دوري المحترفين". وزاد: "مع هذه الالتفافة الشرفية بقيادة الأمير خالد بن فهد بإذن الله سيكون موسمًا فارقًا للعالمي.. كل التوفيق لمجلس إدارة نادي النصر". وبات آل معمر رئيسًا للنصر لمدة 4 سنوات قادمة بعد تزكيته من الجمعية العمومية غير العادية للنادي أمس الخميس، في حضور الأعضاء الذهبيين والعاديين.

ماجد عبدالله: بقيادة الأمير خالد بن فهد سيقدِّم العالمي موسمًا فارقًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-03 قدَّم نجم النصر السابق ماجد عبدالله التهنئة لرئيس مجلس إدارة النصر الجديد مسلي آل معمر بمناسبة تزكيته رئيسًا لأربع سنوات مقبلة.



جاء ذلك من خلال رسالة خاصة عبر حساب الكابتن ماجد في تويتر، قال فيها: "أهنئ الأخ مسلي آل معمر بتزكيته رئيسًا لنادي النصر.. شخصية رياضية تستحق، وعاصر الوسط الرياضي سنوات، كان آخرها في رابطة دوري المحترفين".



وزاد: "مع هذه الالتفافة الشرفية بقيادة الأمير خالد بن فهد بإذن الله سيكون موسمًا فارقًا للعالمي.. كل التوفيق لمجلس إدارة نادي النصر".



وبات آل معمر رئيسًا للنصر لمدة 4 سنوات قادمة بعد تزكيته من الجمعية العمومية غير العادية للنادي أمس الخميس، في حضور الأعضاء الذهبيين والعاديين.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442 01:53 AM

ماجد عبدالله: بقيادة الأمير خالد بن فهد سيقدِّم العالمي موسمًا فارقًا وصف رئيس النصر الجديد بالمعاصر للوسط الرياضي





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قدَّم نجم النصر السابق ماجد عبدالله التهنئة لرئيس مجلس إدارة النصر الجديد مسلي آل معمر بمناسبة تزكيته رئيسًا لأربع سنوات مقبلة.



جاء ذلك من خلال رسالة خاصة عبر حساب الكابتن ماجد في تويتر، قال فيها: "أهنئ الأخ مسلي آل معمر بتزكيته رئيسًا لنادي النصر.. شخصية رياضية تستحق، وعاصر الوسط الرياضي سنوات، كان آخرها في رابطة دوري المحترفين".



وزاد: "مع هذه الالتفافة الشرفية بقيادة الأمير خالد بن فهد بإذن الله سيكون موسمًا فارقًا للعالمي.. كل التوفيق لمجلس إدارة نادي النصر".



وبات آل معمر رئيسًا للنصر لمدة 4 سنوات قادمة بعد تزكيته من الجمعية العمومية غير العادية للنادي أمس الخميس، في حضور الأعضاء الذهبيين والعاديين.