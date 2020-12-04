متحدث 911 بـ"منطقة مكة": القيادة سخرت كل الإمكانات التقنية لتعزيز سرعة الاستجابة في تقديم الخدمات الأمنية
قال: حصول المملكة على مركز متقدم في المؤشرات الأمنية على مستوى دول الـ 20 دليل واقعيمركز العمليات الأمنية الموحد 911 مكة المكرمة
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متحدث 911 بـ"منطقة مكة": القيادة سخرت كل الإمكانات التقنية لتعزيز سرعة الاستجابة في تقديم الخدمات الأمنيةهادي العصيمي سبق 2020-12-04
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
01:41 AM
متحدث 911 بـ"منطقة مكة": القيادة سخرت كل الإمكانات التقنية لتعزيز سرعة الاستجابة في تقديم الخدمات الأمنية
قال: حصول المملكة على مركز متقدم في المؤشرات الأمنية على مستوى دول الـ 20 دليل واقعي
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