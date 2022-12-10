شاهد .. "قرى الحفير" بأملج تعانى بسبب نقص الخدمات العامة والطرق

الأهالي : وعود رؤساء البلديات لم تر النور ونطالب بتدخل المسؤولين

وثق سكان قرى الحفير التابعة لمحافظة أملج معاناتهم "عبر مقطع فيديو قصير" أظهر نقص الخدمات العامة التي تعانيه قراهم، مطالبين من أمين أمانة تبوك ومدير إدارة الطرق بالمنطقة بالوقوف على معاناتهم التي تلقوا وعودًا عدة لإنهائها منذ سنوات ولم تتحقق.

وقال عددٌ من السكان لـ "سبق" إن قرى الحفير تعاني بسبب نقص السفلتة للطريق العام والسفلتة الداخلية والملاعب والحدائق، مشيرين إلى أن قرى الحفير تابعة لبلدية الشبحة التي أُسست منذ ٨ سنوات ولكنها لم تقدم أي خدمات لقرى الحفير .

وأضاف" تلقينا وعودًا عدة من رؤساء البلدية المتعاقبين عليها ومن محافظة أملج، ولكن هذه الوعود لم تر النور حتى اليوم إذ لا تزال قرى الحفير تعاني بسبب نقص الخدمات، ونناشد مسؤولي المنطقة بسرعة الوقوف على حالنا والعمل على توفير الخدمات التي حظيت به القرى الأخرى .