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النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق مع مستدرج الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يستدرج القُصَّر لأغراض سيئة، من خلال ممارسة سلوكيات تنطوي على أقوال وأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي موجهة للقُصَّر بتزيين سلوك خادش للحياء عبر أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قُبض عليه من قبل الجهة المختصة بموجب أمر قبض صادر عن النيابة العامة، بناءً على ما رُصد من قبل مركز الرصد النيابي.

وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتم إخضاعه للاستجواب المفصًل ، والأمر بإيقافه على ذمة القضية ، مؤكداً أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقاً لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق مع مستدرج الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي
سبق

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يستدرج القُصَّر لأغراض سيئة، من خلال ممارسة سلوكيات تنطوي على أقوال وأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي موجهة للقُصَّر بتزيين سلوك خادش للحياء عبر أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قُبض عليه من قبل الجهة المختصة بموجب أمر قبض صادر عن النيابة العامة، بناءً على ما رُصد من قبل مركز الرصد النيابي.

وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتم إخضاعه للاستجواب المفصًل ، والأمر بإيقافه على ذمة القضية ، مؤكداً أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقاً لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:52 PM
اخر تعديل
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
02:47 AM

النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق مع مستدرج الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
10,564

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يستدرج القُصَّر لأغراض سيئة، من خلال ممارسة سلوكيات تنطوي على أقوال وأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي موجهة للقُصَّر بتزيين سلوك خادش للحياء عبر أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قُبض عليه من قبل الجهة المختصة بموجب أمر قبض صادر عن النيابة العامة، بناءً على ما رُصد من قبل مركز الرصد النيابي.

وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتم إخضاعه للاستجواب المفصًل ، والأمر بإيقافه على ذمة القضية ، مؤكداً أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقاً لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.

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