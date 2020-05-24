النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560

"الصحة": نسبة "جيدة" من ذوي الأمراض المزمنة يتعافون من كورونا

"العبدالعالي" يؤكد أهمية اتباع السلوكيات الصحية مع منع التجول

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل نسبة شفاء "جيدة" بين ذوي الأمراض المزمنة من بين حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث: على الرغم من أنهم ضمن الفئات الأكثر خطورة فيما يخصّ التعرض للمضاعفات والمشاكل الصحية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد، والتي سبق الإعلان عنها في موقع "الوقاية من كورونا" https://covid19awareness.sa، إلا أن نسبة جيدة من بينهم يتماثلون للشفاء والتعافي، حيث تقدم لهم الرعاية الطبية بشكل مكثف.

وعن احتمالات انخفاض الاصابات مع الحظر الكلي أيام العيد، أضاف "العبدالعالي": الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا التي وضعتها الدولة منذ بداية ظهور الجائحة وحتى اليوم وقبل تسجيل أول حالة بالمملكة نالت إشادة دولية وعالمية كبيرة، ورأينا ثمارها من خلال تقيد هذا المجتمع والتزامه بالتعليمات.

وأردف: منع التجول أحد الوسائل الاحترازية والوقائية، ولكن يضاف إليه أمر مهم جداً هو سلوكياتنا الصحية من خلال ترك مسافات آمنة بيننا وبين الآخرين وتغطية الأنف والفم، والبُعد عن ملامسة الأسطح وغسل اليدين والبعد عن التجمعات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": نسبة "جيدة" من ذوي الأمراض المزمنة يتعافون من كورونا
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل نسبة شفاء "جيدة" بين ذوي الأمراض المزمنة من بين حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث: على الرغم من أنهم ضمن الفئات الأكثر خطورة فيما يخصّ التعرض للمضاعفات والمشاكل الصحية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد، والتي سبق الإعلان عنها في موقع "الوقاية من كورونا" https://covid19awareness.sa، إلا أن نسبة جيدة من بينهم يتماثلون للشفاء والتعافي، حيث تقدم لهم الرعاية الطبية بشكل مكثف.

وعن احتمالات انخفاض الاصابات مع الحظر الكلي أيام العيد، أضاف "العبدالعالي": الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا التي وضعتها الدولة منذ بداية ظهور الجائحة وحتى اليوم وقبل تسجيل أول حالة بالمملكة نالت إشادة دولية وعالمية كبيرة، ورأينا ثمارها من خلال تقيد هذا المجتمع والتزامه بالتعليمات.

وأردف: منع التجول أحد الوسائل الاحترازية والوقائية، ولكن يضاف إليه أمر مهم جداً هو سلوكياتنا الصحية من خلال ترك مسافات آمنة بيننا وبين الآخرين وتغطية الأنف والفم، والبُعد عن ملامسة الأسطح وغسل اليدين والبعد عن التجمعات.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
04:46 PM

"الصحة": نسبة "جيدة" من ذوي الأمراض المزمنة يتعافون من كورونا

"العبدالعالي" يؤكد أهمية اتباع السلوكيات الصحية مع منع التجول

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
4,125

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل نسبة شفاء "جيدة" بين ذوي الأمراض المزمنة من بين حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث: على الرغم من أنهم ضمن الفئات الأكثر خطورة فيما يخصّ التعرض للمضاعفات والمشاكل الصحية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد، والتي سبق الإعلان عنها في موقع "الوقاية من كورونا" https://covid19awareness.sa، إلا أن نسبة جيدة من بينهم يتماثلون للشفاء والتعافي، حيث تقدم لهم الرعاية الطبية بشكل مكثف.

وعن احتمالات انخفاض الاصابات مع الحظر الكلي أيام العيد، أضاف "العبدالعالي": الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا التي وضعتها الدولة منذ بداية ظهور الجائحة وحتى اليوم وقبل تسجيل أول حالة بالمملكة نالت إشادة دولية وعالمية كبيرة، ورأينا ثمارها من خلال تقيد هذا المجتمع والتزامه بالتعليمات.

وأردف: منع التجول أحد الوسائل الاحترازية والوقائية، ولكن يضاف إليه أمر مهم جداً هو سلوكياتنا الصحية من خلال ترك مسافات آمنة بيننا وبين الآخرين وتغطية الأنف والفم، والبُعد عن ملامسة الأسطح وغسل اليدين والبعد عن التجمعات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,484
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,710
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,781
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,558

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة