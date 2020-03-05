دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الراغبين في التقديم على وظيفة داعية (رجالًا/ونساء) بمختلف مناطق المملكة، إلى أن يتقدموا من خلال منصة التوظيف الإلكتروني عبر الرابط: ‏moia.gov.sa/career ، ابتداءً من الأحد القادم. وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين على وظيفة داعية هي: الحصول على شهادة بكالوريوس في العلوم الشرعية بما لا يقل عن تقدير جيد، وأن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية المعترف بها من قبل وزارة التعليم، وحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

"الشؤون الإسلامية" تفتح باب التقديم على وظيفة داعية للرجال والنساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-05 دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الراغبين في التقديم على وظيفة داعية (رجالًا/ونساء) بمختلف مناطق المملكة، إلى أن يتقدموا من خلال منصة التوظيف الإلكتروني عبر الرابط: ‏moia.gov.sa/career، ابتداءً من الأحد القادم.



وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين على وظيفة داعية هي: الحصول على شهادة بكالوريوس في العلوم الشرعية بما لا يقل عن تقدير جيد، وأن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية المعترف بها من قبل وزارة التعليم، وحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 08:51 PM

"الشؤون الإسلامية" تفتح باب التقديم على وظيفة داعية للرجال والنساء ابتداءً من الأحد القادم





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دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الراغبين في التقديم على وظيفة داعية (رجالًا/ونساء) بمختلف مناطق المملكة، إلى أن يتقدموا من خلال منصة التوظيف الإلكتروني عبر الرابط: ‏moia.gov.sa/career، ابتداءً من الأحد القادم.



وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين على وظيفة داعية هي: الحصول على شهادة بكالوريوس في العلوم الشرعية بما لا يقل عن تقدير جيد، وأن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية المعترف بها من قبل وزارة التعليم، وحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.