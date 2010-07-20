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"الخميس": توجيهات قيادة المملكة أسهمت في نجاح الحج الاستثنائي

أكد أن وزارة الشؤون الإسلامية سخّرت كل إمكاناتها لراحة ضيوف الرحمن

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والأمين العام للجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان بن فهد الخميس أن توجيهات القيادة الرشيدة أسهمت في نجاح الحج الاستثنائي، وسط جهود قدمتها جميع الجهات الحكومية العاملة في خدمة الحجيج، كذلك أسهمت في نجاح خطة وزارة الشؤون الإسلامية في حج هذا العام 1442هـ.

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة نجاح خطة وقوف ضيوف الرحمن بعرفة ونفرتهم إلى مزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وسط منظومة خدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأضاف "الخميس" أن ما تحقق من نجاحات لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بدعم القيادة الرشيدة، وبمتابعة دؤوبة ومباشرة من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يقف عن كثب لكل أعمال الوزارة في موسم الحج.

ولفت "الخميس" إلى أن المملكة ضربت أروع الأمثلة في التنظيم والعمل الدؤوب الناجح المخلص لتوفير جميع وسائل الراحة للحجاج وفق تطبيق الاحترازات الصحية لضمان سلامة الجميع.

ونوّه بما قدمه العلماء والدعاة المشاركون ببرامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، ومنسوبو فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في تهيئة المساجد بمنطقة المشاعر المقدسة والمواقيت والعناية بها وتعقيمها ومتابعة مشاريع الصيانة والتشغيل فيها، وفرشها، إلى جانب تجنيد مجموعة من الكوادر الوطنية لخدمة الوطن والدين والقيادة وضيوف الرحمن.

وأوضح الشيخ "الخميس" أن الوزارة قدمت أيضاً عدداً من المبادرات التقنية في حج هذا العام في إطار حرص الوزارة في توظيف التقنية الحديثة في البرامج الدعوية والتوعوية حيث قدمت الوزارة خدمة الفتوى عبر الروبوت الإلكتروني، والمكتبة الإلكترونية التي تحتوي على مئات من الكتب العلمية، إلى جانب تنفيذ عددا من المبادرات كمبادرة ظل ووقاية في موسمها الثاني، وإطلاق برنامج وجبات الميقات، وخدمة الواي فاي في مساجد المشاعر المقدسة، إلى جانب مرافقة أكثر من 130 داعية لحملات الحج في المخيمات.

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"الخميس": توجيهات قيادة المملكة أسهمت في نجاح الحج الاستثنائي
سبق

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والأمين العام للجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان بن فهد الخميس أن توجيهات القيادة الرشيدة أسهمت في نجاح الحج الاستثنائي، وسط جهود قدمتها جميع الجهات الحكومية العاملة في خدمة الحجيج، كذلك أسهمت في نجاح خطة وزارة الشؤون الإسلامية في حج هذا العام 1442هـ.

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة نجاح خطة وقوف ضيوف الرحمن بعرفة ونفرتهم إلى مزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وسط منظومة خدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأضاف "الخميس" أن ما تحقق من نجاحات لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بدعم القيادة الرشيدة، وبمتابعة دؤوبة ومباشرة من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يقف عن كثب لكل أعمال الوزارة في موسم الحج.

ولفت "الخميس" إلى أن المملكة ضربت أروع الأمثلة في التنظيم والعمل الدؤوب الناجح المخلص لتوفير جميع وسائل الراحة للحجاج وفق تطبيق الاحترازات الصحية لضمان سلامة الجميع.

ونوّه بما قدمه العلماء والدعاة المشاركون ببرامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، ومنسوبو فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في تهيئة المساجد بمنطقة المشاعر المقدسة والمواقيت والعناية بها وتعقيمها ومتابعة مشاريع الصيانة والتشغيل فيها، وفرشها، إلى جانب تجنيد مجموعة من الكوادر الوطنية لخدمة الوطن والدين والقيادة وضيوف الرحمن.

وأوضح الشيخ "الخميس" أن الوزارة قدمت أيضاً عدداً من المبادرات التقنية في حج هذا العام في إطار حرص الوزارة في توظيف التقنية الحديثة في البرامج الدعوية والتوعوية حيث قدمت الوزارة خدمة الفتوى عبر الروبوت الإلكتروني، والمكتبة الإلكترونية التي تحتوي على مئات من الكتب العلمية، إلى جانب تنفيذ عددا من المبادرات كمبادرة ظل ووقاية في موسمها الثاني، وإطلاق برنامج وجبات الميقات، وخدمة الواي فاي في مساجد المشاعر المقدسة، إلى جانب مرافقة أكثر من 130 داعية لحملات الحج في المخيمات.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
04:38 PM

"الخميس": توجيهات قيادة المملكة أسهمت في نجاح الحج الاستثنائي

أكد أن وزارة الشؤون الإسلامية سخّرت كل إمكاناتها لراحة ضيوف الرحمن

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والأمين العام للجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان بن فهد الخميس أن توجيهات القيادة الرشيدة أسهمت في نجاح الحج الاستثنائي، وسط جهود قدمتها جميع الجهات الحكومية العاملة في خدمة الحجيج، كذلك أسهمت في نجاح خطة وزارة الشؤون الإسلامية في حج هذا العام 1442هـ.

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة نجاح خطة وقوف ضيوف الرحمن بعرفة ونفرتهم إلى مزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى وأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وسط منظومة خدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأضاف "الخميس" أن ما تحقق من نجاحات لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بدعم القيادة الرشيدة، وبمتابعة دؤوبة ومباشرة من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يقف عن كثب لكل أعمال الوزارة في موسم الحج.

ولفت "الخميس" إلى أن المملكة ضربت أروع الأمثلة في التنظيم والعمل الدؤوب الناجح المخلص لتوفير جميع وسائل الراحة للحجاج وفق تطبيق الاحترازات الصحية لضمان سلامة الجميع.

ونوّه بما قدمه العلماء والدعاة المشاركون ببرامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، ومنسوبو فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في تهيئة المساجد بمنطقة المشاعر المقدسة والمواقيت والعناية بها وتعقيمها ومتابعة مشاريع الصيانة والتشغيل فيها، وفرشها، إلى جانب تجنيد مجموعة من الكوادر الوطنية لخدمة الوطن والدين والقيادة وضيوف الرحمن.

وأوضح الشيخ "الخميس" أن الوزارة قدمت أيضاً عدداً من المبادرات التقنية في حج هذا العام في إطار حرص الوزارة في توظيف التقنية الحديثة في البرامج الدعوية والتوعوية حيث قدمت الوزارة خدمة الفتوى عبر الروبوت الإلكتروني، والمكتبة الإلكترونية التي تحتوي على مئات من الكتب العلمية، إلى جانب تنفيذ عددا من المبادرات كمبادرة ظل ووقاية في موسمها الثاني، وإطلاق برنامج وجبات الميقات، وخدمة الواي فاي في مساجد المشاعر المقدسة، إلى جانب مرافقة أكثر من 130 داعية لحملات الحج في المخيمات.

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