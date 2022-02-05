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روسيا والصين تتفقان على شراكة بلا حدود لوضع حد للهيمنة الأمريكية

عارضتا توسيع حلف شمال الأطلسي

أعلنت الصين وروسيا في بكين، شراكة بلا حدود؛ لتدعم كل منهما الأخرى في مواجهات بشأن أوكرانيا وتايوان، مع تعهد بزيادة التعاون في مواجهة الغرب؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم "السبت".

وأتى الإعلان بعد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، اللذين طالبا بـ"حقبة جديدة" في العلاقات الدولية، ووضع حد للهيمنة الأمريكية.

واستنكر البلدان اللذان تشهد علاقاتهما مع واشنطن توترًا متصاعدًا، دور التحالفين العسكريين الغربيين اللذين تقودهما الولايات المتحدة: الحلف الأطلسي، وحلف "أوكوس" الذي أنشئ بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2021، باعتبارهما يقوضان "الاستقرار والسلام العادل" في العالم.

وشددت الدولتان في بيان مشترك، على أن موسكو وبكين "تعارضان أي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلاً.

ودعمت بكين مطلب روسيا بضرورة عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مع حشد الكرملين 100 ألف جندي بالقرب من جارتها، فيما أبدت روسيا دعمها لموقف الصين بأن تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي جزء لا يتجزأ من الصين، ومعارضة أي شكل من أشكال استقلال الجزيرة.

من جهتها ردت الولايات المتحدة على هذا الإعلان، معتبرة أنه كان يجب على الرئيس الصيني أن يستغل الاجتماع للضغط من أجل خفض التوترات في أوكرانيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا والصين تتفقان على شراكة بلا حدود لوضع حد للهيمنة الأمريكية
سبق

أعلنت الصين وروسيا في بكين، شراكة بلا حدود؛ لتدعم كل منهما الأخرى في مواجهات بشأن أوكرانيا وتايوان، مع تعهد بزيادة التعاون في مواجهة الغرب؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم "السبت".

وأتى الإعلان بعد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، اللذين طالبا بـ"حقبة جديدة" في العلاقات الدولية، ووضع حد للهيمنة الأمريكية.

واستنكر البلدان اللذان تشهد علاقاتهما مع واشنطن توترًا متصاعدًا، دور التحالفين العسكريين الغربيين اللذين تقودهما الولايات المتحدة: الحلف الأطلسي، وحلف "أوكوس" الذي أنشئ بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2021، باعتبارهما يقوضان "الاستقرار والسلام العادل" في العالم.

وشددت الدولتان في بيان مشترك، على أن موسكو وبكين "تعارضان أي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلاً.

ودعمت بكين مطلب روسيا بضرورة عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مع حشد الكرملين 100 ألف جندي بالقرب من جارتها، فيما أبدت روسيا دعمها لموقف الصين بأن تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي جزء لا يتجزأ من الصين، ومعارضة أي شكل من أشكال استقلال الجزيرة.

من جهتها ردت الولايات المتحدة على هذا الإعلان، معتبرة أنه كان يجب على الرئيس الصيني أن يستغل الاجتماع للضغط من أجل خفض التوترات في أوكرانيا.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
02:39 PM

روسيا والصين تتفقان على شراكة بلا حدود لوضع حد للهيمنة الأمريكية

عارضتا توسيع حلف شمال الأطلسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الصين وروسيا في بكين، شراكة بلا حدود؛ لتدعم كل منهما الأخرى في مواجهات بشأن أوكرانيا وتايوان، مع تعهد بزيادة التعاون في مواجهة الغرب؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم "السبت".

وأتى الإعلان بعد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، اللذين طالبا بـ"حقبة جديدة" في العلاقات الدولية، ووضع حد للهيمنة الأمريكية.

واستنكر البلدان اللذان تشهد علاقاتهما مع واشنطن توترًا متصاعدًا، دور التحالفين العسكريين الغربيين اللذين تقودهما الولايات المتحدة: الحلف الأطلسي، وحلف "أوكوس" الذي أنشئ بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2021، باعتبارهما يقوضان "الاستقرار والسلام العادل" في العالم.

وشددت الدولتان في بيان مشترك، على أن موسكو وبكين "تعارضان أي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلاً.

ودعمت بكين مطلب روسيا بضرورة عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مع حشد الكرملين 100 ألف جندي بالقرب من جارتها، فيما أبدت روسيا دعمها لموقف الصين بأن تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي جزء لا يتجزأ من الصين، ومعارضة أي شكل من أشكال استقلال الجزيرة.

من جهتها ردت الولايات المتحدة على هذا الإعلان، معتبرة أنه كان يجب على الرئيس الصيني أن يستغل الاجتماع للضغط من أجل خفض التوترات في أوكرانيا.

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