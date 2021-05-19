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"أبو الغيط": العمل الدبلوماسي العربي يتواصل لوقف العدوان الإسرائيلي

خلال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الجامعة العربية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العمل الدبلوماسي العربي يتواصل حاليًا في أروقة الأمم المتحدة، ومع عواصم القرار الدولي، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية للفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط اليوم في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الجامعة العربية، لمناقشة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال: القرار العربي يتضمن خطة للتحرك تشارك فيها أذرع العمل العربي المشترك كافة، ومن بينها البرلمان العربي، وعلى الجميع العمل بشكل حثيث من أجل التواصل مع جميع الفاعليات الدولية، بما فيها المجالس المنتخبة في الدول كافة، بهدف كشف فظائع الاحتلال ومخططاته، ودعوة العالم للتضامن مع الحق الفلسطيني.

ولفت الانتباه إلى أن ما حدث في الشيخ جراح يحدث في أحياء أخرى في القدس منذ سنوات وهو ليس نهجًا عشوائيًا بل خطة متواصلة لعزل المقدسيين عن القدس، وإحاطة البلدة القديمة بحزام متصل من الوجود اليهودي، إرضاء لنزعاتٍ يمينية متطرفة ونبوءات دينية قوامها الكراهية والشعور بالاستعلاء.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أسفه لوجود هذه النزعات اليمينية التي لم تعد على الهامش بل صارت جزءًا أصيلاً من الحكم القائم في “إسرائيل”، وأجندة الحكم الحالي هي ذاتها أجندة أقصى اليمين المتطرف مهما تظاهر بغير ذلك.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أبو الغيط": العمل الدبلوماسي العربي يتواصل لوقف العدوان الإسرائيلي
سبق

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العمل الدبلوماسي العربي يتواصل حاليًا في أروقة الأمم المتحدة، ومع عواصم القرار الدولي، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية للفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط اليوم في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الجامعة العربية، لمناقشة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال: القرار العربي يتضمن خطة للتحرك تشارك فيها أذرع العمل العربي المشترك كافة، ومن بينها البرلمان العربي، وعلى الجميع العمل بشكل حثيث من أجل التواصل مع جميع الفاعليات الدولية، بما فيها المجالس المنتخبة في الدول كافة، بهدف كشف فظائع الاحتلال ومخططاته، ودعوة العالم للتضامن مع الحق الفلسطيني.

ولفت الانتباه إلى أن ما حدث في الشيخ جراح يحدث في أحياء أخرى في القدس منذ سنوات وهو ليس نهجًا عشوائيًا بل خطة متواصلة لعزل المقدسيين عن القدس، وإحاطة البلدة القديمة بحزام متصل من الوجود اليهودي، إرضاء لنزعاتٍ يمينية متطرفة ونبوءات دينية قوامها الكراهية والشعور بالاستعلاء.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أسفه لوجود هذه النزعات اليمينية التي لم تعد على الهامش بل صارت جزءًا أصيلاً من الحكم القائم في “إسرائيل”، وأجندة الحكم الحالي هي ذاتها أجندة أقصى اليمين المتطرف مهما تظاهر بغير ذلك.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
04:16 PM

"أبو الغيط": العمل الدبلوماسي العربي يتواصل لوقف العدوان الإسرائيلي

خلال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الجامعة العربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العمل الدبلوماسي العربي يتواصل حاليًا في أروقة الأمم المتحدة، ومع عواصم القرار الدولي، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية للفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط اليوم في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الجامعة العربية، لمناقشة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال: القرار العربي يتضمن خطة للتحرك تشارك فيها أذرع العمل العربي المشترك كافة، ومن بينها البرلمان العربي، وعلى الجميع العمل بشكل حثيث من أجل التواصل مع جميع الفاعليات الدولية، بما فيها المجالس المنتخبة في الدول كافة، بهدف كشف فظائع الاحتلال ومخططاته، ودعوة العالم للتضامن مع الحق الفلسطيني.

ولفت الانتباه إلى أن ما حدث في الشيخ جراح يحدث في أحياء أخرى في القدس منذ سنوات وهو ليس نهجًا عشوائيًا بل خطة متواصلة لعزل المقدسيين عن القدس، وإحاطة البلدة القديمة بحزام متصل من الوجود اليهودي، إرضاء لنزعاتٍ يمينية متطرفة ونبوءات دينية قوامها الكراهية والشعور بالاستعلاء.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أسفه لوجود هذه النزعات اليمينية التي لم تعد على الهامش بل صارت جزءًا أصيلاً من الحكم القائم في “إسرائيل”، وأجندة الحكم الحالي هي ذاتها أجندة أقصى اليمين المتطرف مهما تظاهر بغير ذلك.

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