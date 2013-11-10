لـ90 دقيقة.. "المديفر" يستضيف "الوايل" "في الصورة" هذا الأسبوع

يتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتنمية الاجتماعية

يحل الدكتور عبدالسلام الوايل أستاذ علم اجتماع المعرفة والعلوم والكاتب المعروف، ضيفاً على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة"، الذي يعرض في قناة "روتانا خليجية"، غداً الاثنين، الساعة ٠٩:٣٠ مساءً.

ويحاور الإعلامي عبدالله المديفر، الدكتور "الوايل" في لقاء خاص، يستمر لمدة 90 دقيقة، ويتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتنمية الاجتماعية.