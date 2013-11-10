النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لـ90 دقيقة.. "المديفر" يستضيف "الوايل" "في الصورة" هذا الأسبوع

يتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتنمية الاجتماعية

يحل الدكتور عبدالسلام الوايل أستاذ علم اجتماع المعرفة والعلوم والكاتب المعروف، ضيفاً على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة"، الذي يعرض في قناة "روتانا خليجية"، غداً الاثنين، الساعة ٠٩:٣٠ مساءً.

ويحاور الإعلامي عبدالله المديفر، الدكتور "الوايل" في لقاء خاص، يستمر لمدة 90 دقيقة، ويتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتنمية الاجتماعية.

برنامج "في الصورة" روتانا خليجية المديفر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لـ90 دقيقة.. "المديفر" يستضيف "الوايل" "في الصورة" هذا الأسبوع
سبق

يحل الدكتور عبدالسلام الوايل أستاذ علم اجتماع المعرفة والعلوم والكاتب المعروف، ضيفاً على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة"، الذي يعرض في قناة "روتانا خليجية"، غداً الاثنين، الساعة ٠٩:٣٠ مساءً.

ويحاور الإعلامي عبدالله المديفر، الدكتور "الوايل" في لقاء خاص، يستمر لمدة 90 دقيقة، ويتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتنمية الاجتماعية.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
03:50 PM

لـ90 دقيقة.. "المديفر" يستضيف "الوايل" "في الصورة" هذا الأسبوع

يتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتنمية الاجتماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
976

يحل الدكتور عبدالسلام الوايل أستاذ علم اجتماع المعرفة والعلوم والكاتب المعروف، ضيفاً على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة"، الذي يعرض في قناة "روتانا خليجية"، غداً الاثنين، الساعة ٠٩:٣٠ مساءً.

ويحاور الإعلامي عبدالله المديفر، الدكتور "الوايل" في لقاء خاص، يستمر لمدة 90 دقيقة، ويتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتنمية الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,051
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,121
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,512
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,792

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة