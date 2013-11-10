لـ90 دقيقة.. "المديفر" يستضيف "الوايل" "في الصورة" هذا الأسبوع
يتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتنمية الاجتماعية
يحل الدكتور عبدالسلام الوايل أستاذ علم اجتماع المعرفة والعلوم والكاتب المعروف، ضيفاً على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة"، الذي يعرض في قناة "روتانا خليجية"، غداً الاثنين، الساعة ٠٩:٣٠ مساءً.
ويحاور الإعلامي عبدالله المديفر، الدكتور "الوايل" في لقاء خاص، يستمر لمدة 90 دقيقة، ويتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتنمية الاجتماعية.
برنامج "في الصورة"
روتانا خليجية
المديفر
لـ90 دقيقة.. "المديفر" يستضيف "الوايل" "في الصورة" هذا الأسبوع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-10
يحل الدكتور عبدالسلام الوايل أستاذ علم اجتماع المعرفة والعلوم والكاتب المعروف، ضيفاً على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة"، الذي يعرض في قناة "روتانا خليجية"، غداً الاثنين، الساعة ٠٩:٣٠ مساءً.
ويحاور الإعلامي عبدالله المديفر، الدكتور "الوايل" في لقاء خاص، يستمر لمدة 90 دقيقة، ويتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتنمية الاجتماعية.
10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
03:50 PM
لـ90 دقيقة.. "المديفر" يستضيف "الوايل" "في الصورة" هذا الأسبوع
يتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتنمية الاجتماعية
يحل الدكتور عبدالسلام الوايل أستاذ علم اجتماع المعرفة والعلوم والكاتب المعروف، ضيفاً على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة"، الذي يعرض في قناة "روتانا خليجية"، غداً الاثنين، الساعة ٠٩:٣٠ مساءً.
ويحاور الإعلامي عبدالله المديفر، الدكتور "الوايل" في لقاء خاص، يستمر لمدة 90 دقيقة، ويتناول أهم الموضوعات العامة والمرتبطة بالتنمية الاجتماعية.