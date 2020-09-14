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مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يدشن وحدة متكاملة لتصحيح النظر

الأولى من نوعها على مستوى منطقة مكة المكرمة

دشن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وحدة متكاملة لتصحيح النظر وهي الأولى من نوعها على مستوى منطقة مكة المكرمة بعد اكتمال التجهيزات بتوفير جهاز الفيمتو ليزك ( FS200) وإضافة أربع غرف عمليات لتخصص طب وجراحة العيون.

وأوضح مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، أن الوحدة تشكل نقلة نوعية على مستوى الخدمات الصحية المقدمة بصحة الطائف التي تتوافر أربع غرف عمليات بكامل الأجهزة الطبية الحديثة اللازمة لإجراء عمليات المياه البيضاء باستخدام تقنية "الزيبتو"، وكذلك جراحات انفصال الشبكية والجسم الزجاجي وزراعة شرائح الكورتيزون، وأيضًا تم استحداث جراحات عيون الأطفال التي تشمل المياه البيضاء والزرقاء للأطفال وعمليات الحول .

وأضاف "القحطاني" أن الوحدة بقسم العيون بالمجمع تشمل إجراء عمليات تصحيح النظر باستخدام تقنية الفيمتو ليزك، وكذلك عمليات زراعة الحلقات لحالات القرنية المخروطية، وزراعة القرنية باستخدام الليزر، والاستغناء التام عن العمليات اليدوية التقليدية لمثل هذه الحالات.

وقال رئيس قسم العيون بالمجمع الدكتور سامي الحارثي، إن عدد عمليات العيون بالمجمع بلغت في عام ٢٠١٥ نحو88 حالة، ووصل العدد لأكثر من ٢٦٠٠ حالة في إحصائية العام الماضي ٢٠١٩، مشيراً إلى أن جراحة الشبكية والجسم الزجاجي وجراحة عيون الأطفال والحول من التخصصات الجديدة من نوعها بصحة الطائف والتي توفرها إدارة المجمع؛ دعمًا منها وتشجيعاً للتخصصات النادرة وبرامج التدريب ولتقليل الإحالات لخارج المحافظة.

مجمع الملك فيصل الطبي الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يدشن وحدة متكاملة لتصحيح النظر
سبق

دشن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وحدة متكاملة لتصحيح النظر وهي الأولى من نوعها على مستوى منطقة مكة المكرمة بعد اكتمال التجهيزات بتوفير جهاز الفيمتو ليزك ( FS200) وإضافة أربع غرف عمليات لتخصص طب وجراحة العيون.

وأوضح مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، أن الوحدة تشكل نقلة نوعية على مستوى الخدمات الصحية المقدمة بصحة الطائف التي تتوافر أربع غرف عمليات بكامل الأجهزة الطبية الحديثة اللازمة لإجراء عمليات المياه البيضاء باستخدام تقنية "الزيبتو"، وكذلك جراحات انفصال الشبكية والجسم الزجاجي وزراعة شرائح الكورتيزون، وأيضًا تم استحداث جراحات عيون الأطفال التي تشمل المياه البيضاء والزرقاء للأطفال وعمليات الحول .

وأضاف "القحطاني" أن الوحدة بقسم العيون بالمجمع تشمل إجراء عمليات تصحيح النظر باستخدام تقنية الفيمتو ليزك، وكذلك عمليات زراعة الحلقات لحالات القرنية المخروطية، وزراعة القرنية باستخدام الليزر، والاستغناء التام عن العمليات اليدوية التقليدية لمثل هذه الحالات.

وقال رئيس قسم العيون بالمجمع الدكتور سامي الحارثي، إن عدد عمليات العيون بالمجمع بلغت في عام ٢٠١٥ نحو88 حالة، ووصل العدد لأكثر من ٢٦٠٠ حالة في إحصائية العام الماضي ٢٠١٩، مشيراً إلى أن جراحة الشبكية والجسم الزجاجي وجراحة عيون الأطفال والحول من التخصصات الجديدة من نوعها بصحة الطائف والتي توفرها إدارة المجمع؛ دعمًا منها وتشجيعاً للتخصصات النادرة وبرامج التدريب ولتقليل الإحالات لخارج المحافظة.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
03:24 PM

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يدشن وحدة متكاملة لتصحيح النظر

الأولى من نوعها على مستوى منطقة مكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وحدة متكاملة لتصحيح النظر وهي الأولى من نوعها على مستوى منطقة مكة المكرمة بعد اكتمال التجهيزات بتوفير جهاز الفيمتو ليزك ( FS200) وإضافة أربع غرف عمليات لتخصص طب وجراحة العيون.

وأوضح مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، أن الوحدة تشكل نقلة نوعية على مستوى الخدمات الصحية المقدمة بصحة الطائف التي تتوافر أربع غرف عمليات بكامل الأجهزة الطبية الحديثة اللازمة لإجراء عمليات المياه البيضاء باستخدام تقنية "الزيبتو"، وكذلك جراحات انفصال الشبكية والجسم الزجاجي وزراعة شرائح الكورتيزون، وأيضًا تم استحداث جراحات عيون الأطفال التي تشمل المياه البيضاء والزرقاء للأطفال وعمليات الحول .

وأضاف "القحطاني" أن الوحدة بقسم العيون بالمجمع تشمل إجراء عمليات تصحيح النظر باستخدام تقنية الفيمتو ليزك، وكذلك عمليات زراعة الحلقات لحالات القرنية المخروطية، وزراعة القرنية باستخدام الليزر، والاستغناء التام عن العمليات اليدوية التقليدية لمثل هذه الحالات.

وقال رئيس قسم العيون بالمجمع الدكتور سامي الحارثي، إن عدد عمليات العيون بالمجمع بلغت في عام ٢٠١٥ نحو88 حالة، ووصل العدد لأكثر من ٢٦٠٠ حالة في إحصائية العام الماضي ٢٠١٩، مشيراً إلى أن جراحة الشبكية والجسم الزجاجي وجراحة عيون الأطفال والحول من التخصصات الجديدة من نوعها بصحة الطائف والتي توفرها إدارة المجمع؛ دعمًا منها وتشجيعاً للتخصصات النادرة وبرامج التدريب ولتقليل الإحالات لخارج المحافظة.

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