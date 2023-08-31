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مذكرة تفاهم بين الموارد البشرية بمكة والغرفة التجارية بالطائف

لعمل ملتقى للتوطين بالمحافظة ونشر الثقافة العمالية

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي، مذكرة تفاهم تهدف للتنسيق لعمل ملتقى للتوطين بمحافظة الطائف، ونشر الثقافة العمالية والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها.

‎وتهدف المذكرة إلى دعم تنفيذ ورش تدريب عامة ومتخصصة في مجالات العمل، وتحقيق مستهدفات الرؤية، ورفع المستوى المهاري لطالبي العمل من خلال التدريب بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ‎ونشر الثقافة العمالية وقرارات التوطين.

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مذكرة تفاهم بين الموارد البشرية بمكة والغرفة التجارية بالطائف
سبق

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي، مذكرة تفاهم تهدف للتنسيق لعمل ملتقى للتوطين بمحافظة الطائف، ونشر الثقافة العمالية والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها.

‎وتهدف المذكرة إلى دعم تنفيذ ورش تدريب عامة ومتخصصة في مجالات العمل، وتحقيق مستهدفات الرؤية، ورفع المستوى المهاري لطالبي العمل من خلال التدريب بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ‎ونشر الثقافة العمالية وقرارات التوطين.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
04:39 PM

مذكرة تفاهم بين الموارد البشرية بمكة والغرفة التجارية بالطائف

لعمل ملتقى للتوطين بالمحافظة ونشر الثقافة العمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي، مذكرة تفاهم تهدف للتنسيق لعمل ملتقى للتوطين بمحافظة الطائف، ونشر الثقافة العمالية والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها.

‎وتهدف المذكرة إلى دعم تنفيذ ورش تدريب عامة ومتخصصة في مجالات العمل، وتحقيق مستهدفات الرؤية، ورفع المستوى المهاري لطالبي العمل من خلال التدريب بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ‎ونشر الثقافة العمالية وقرارات التوطين.

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