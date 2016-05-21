"الضمان الصحي" عضواً في المنظمة الدولية HL7 لتعزيز القدرات الرقمية

أول منشأة تنضم لهذه المنظمة على مستوى الشرق الأوسط.. تعزيزاً للتبادل

حصل مجلس الضمان الصحي التعاوني على عضوية منظمة المجموعة الدولية (HL7) المستوى السابع الصحي كأول منشأة تنضم لهذه المنظمة على مستوى الشرق الأوسط.

أوضح ذلك الأمين العام المساعد للشؤون الفنية لمجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس وائل الدهاسي, وقال: إن هذه العضوية ستسهم في رفع مستوى معايير وإجراءات تبادل المعلومات الصحية وفق أعلى المعايير، وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز تبادل البيانات بين مختلف التطبيقات الرقمية، لافتاً إلى أن منظمة المستوى السابع الصحي هي منظمة غير ربحية تضم في عضويتها ما يربو على 1600 عضو يمثلون 50 دولة على مستوى العالم، هدفها رفع مستوى معايير الصحة الرقمية على مستوى العالم من خلال تبادل الخبرات ومراجعة الإجراءات والمعايير واعتمادها من قبل أعضائها بما يحقق التطور والتكامل بين التطبيقات والأنظمة الرقمية في المجال الصحي.

وأضاف الدهاسي أن (HL7) تتمتع بعدة مزايا منها مرونة التعامل مع المتطلبات الجديدة، والتي تتيح أفضل حلول الدعم لأنظمة التطبيقات الذكية، كما تسهم بخفض التكاليف المالية وتختصر وقت الأعمال، مضيفاً أن عضوية منظمة المستوى السابع تأتي في وقت مهم جداً يتم فيه بناء منصة التعاملات الإلكترونية التأمينية الصحية، مما يسهم في رفع مستوى كفاءة التكامل بين الأنظمة الرقمية وتأسيس بنية تحتية للمعلومات الصحية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

وأشار إلى أن مجلس الضمان الصحي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي في إطار إستراتيجية الرؤية 2030 التي تتطلب بناء قاعدة صلبة للتقنية الرقمية تمكن من رفع مستوى خدمات التأمين الصحي وتعزز الأدوات التنظيمية والإشرافية والرقابية للمجلس على سوق التأمين الصحي، مضيفاً أن عدد المُؤمّن لهم بلغ أكثر من 11,399,672 شخصاً من العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم، وهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية عبر 5248 مقدم خدمة معتمداً من خلال 27 شركة تأمين و10 شركات إدارة مطالبات.