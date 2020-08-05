حساب "أبشر": بالإمكان الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر "المنصة"
قال حساب منصة "أبشر" إنه بالإمكان الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات إلكترونيًّا من خلال المنصة.
وقالت المنصة عبر حسابها بـ"تويتر": "تُمكِّنك الخدمة من معرفة صلاحية التأمين على المركبة". مضيفة بأن طريقة الوصول للخدمة هي: تسجيل الدخول في منصة "أبشر"، والكتابة بمحرك البحث للانتقال السريع "الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات".
حساب "أبشر": بالإمكان الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر "المنصة"
ذياب الشمريسبق2020-08-05
قال حساب منصة "أبشر" إنه بالإمكان الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات إلكترونيًّا من خلال المنصة.
وقالت المنصة عبر حسابها بـ"تويتر": "تُمكِّنك الخدمة من معرفة صلاحية التأمين على المركبة". مضيفة بأن طريقة الوصول للخدمة هي: تسجيل الدخول في منصة "أبشر"، والكتابة بمحرك البحث للانتقال السريع "الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات".
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
09:12 PM
حساب "أبشر": بالإمكان الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر "المنصة"
قال حساب منصة "أبشر" إنه بالإمكان الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات إلكترونيًّا من خلال المنصة.
وقالت المنصة عبر حسابها بـ"تويتر": "تُمكِّنك الخدمة من معرفة صلاحية التأمين على المركبة". مضيفة بأن طريقة الوصول للخدمة هي: تسجيل الدخول في منصة "أبشر"، والكتابة بمحرك البحث للانتقال السريع "الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات".