١٠ مرات يوميًا.. تعقيم وتطهير المسجد الحرام بطرق خاصة وروائح مميزة تدوم ساعات

بمنظومة عمل يقوم بها ٤٠٠٠ عامل وعاملة

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف أعمال تعقيم وتطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمعتمرين والمصلين، حيث يُغسل عشر مراتٍ يوميا بمنظومة عمل يقوم بها (٤٠٠٠) عامل وعاملة وذلك لضمان أداء سير العمل, والعناية بأدق التفاصيل أساس وركن توليه الرئاسة لملف التطهير بالمسجد الحرام ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، وجميع محتوياته هي لها طريقة خاصة في التطهير, كما أن لتلك الرائحة المميزة التي يستنشقها كل من يدخل المسجد الحرام لها سرها الخاص.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني أنه يتم تطهير كل موقع على حدة باستخدام المساحات الجلدية والفرش والفوط ومعدات الغسيل وبعض الآليات لإزالة الأوساخ من على الأرضيات، والمداخل المؤدية إلى ساحات المسجد الحرام مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، كما يتم غسل أطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، وتنظيف مجاري تصريف المياه في كل موقع، كما تتضمن أعمال تطهير المسجد الحرام عامة الساحات الخارجية ودوراته باستخدام معدات غسيل مخصصة لعملية التنظيف في الساحات ومعدات مخصصة للمسجد من الداخل وإخراج المخلفات إلى خارج المسجد الحرام بواسطة السيارات الكهربائية وتنقل إلى المواقع المخصصة إلى أطراف الساحات لنقلها عن طريق ضواغط لنقل المخلفات خارج المسجد الحرام.

وأكد أن عملية تطهير أرضيات ساحات المسجد الحرام يتم باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام ويقوم العمالة برش معطرات بروائح زكية ذات الجودة العالية جلبت خصيصا للمسجد الحرام, مشيراً إلى أنه يتم الاستعانة بمعدات خاصة في عملية التطهير كي تتناسب مع الأعمال المطلوبة بها.

ولفت الودعاني الانتباه إلى أنه يبدأ العمل بتوجيه المعدات إلى الموقع ويقوم بذلك مجموعة من العمالة مستخدمين المساحات الجلدية وسكب الماء يعقب ذلك تجفيف الأرضية وتتجمع المعدات والذي يبلغ عددها ٥٠٠ معدة وآلة يتم تخصيصها لتطهير المكان المخصص له, مبيناً أن هناك طريقة أخرى للتطهير عبر استخدام المساحات الجلدية بطريقة فنية وسريعة لا تسبب في إعاقة زوار المسجد الحرام وإن تطهير كامل الساحات الخارجية يستغرق قرابة ٤٥ دقيقة، ويشمل التنظيف ساحات المسجد الحرام ودوراته، ويُقدر عدد دورات المياه الموزعة حول الساحات المحيطة بالمسجد الحرام بأكثر من ٣٥٠٠ دورة مياه يتم تطهيرها على مدار الساعة.