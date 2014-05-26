"التخصصات" تعتمد "ولادة الدمام" كمركز تدريب للقابلات

يلتحق فيه 12 متدربًا ومتدربة خلال 18 شهرًا

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي كمركز معتمد لدبلوم تمريض القبالة.

ويعد هذا المركز الأول من نوعه على مستوى المستشفيات التابعة لتجمع الشرقية الصحي؛ حيث يلتحق بالبرنامج 12 متدربًا ومتدربة خلال 18 شهرًا تدريبيًّا على مستويين تدريبيين بواقع 6 متدربين في كل مستوى.

وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع جودة الخدمة وكفاءة العاملين في تخصص القبالة، إضافة إلى استقطاب الكوادر السعودية من مختلف مناطق المملكة من أخصائيات التمريض لتأهيلهن للعمل في أقسام النساء والتوليد كقابلات مؤهلات بدرجة (أخصائي أول قبالة).