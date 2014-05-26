النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التخصصات" تعتمد "ولادة الدمام" كمركز تدريب للقابلات

يلتحق فيه 12 متدربًا ومتدربة خلال 18 شهرًا

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي كمركز معتمد لدبلوم تمريض القبالة.

ويعد هذا المركز الأول من نوعه على مستوى المستشفيات التابعة لتجمع الشرقية الصحي؛ حيث يلتحق بالبرنامج 12 متدربًا ومتدربة خلال 18 شهرًا تدريبيًّا على مستويين تدريبيين بواقع 6 متدربين في كل مستوى.

وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع جودة الخدمة وكفاءة العاملين في تخصص القبالة، إضافة إلى استقطاب الكوادر السعودية من مختلف مناطق المملكة من أخصائيات التمريض لتأهيلهن للعمل في أقسام النساء والتوليد كقابلات مؤهلات بدرجة (أخصائي أول قبالة).

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"التخصصات" تعتمد "ولادة الدمام" كمركز تدريب للقابلات
سبق

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي كمركز معتمد لدبلوم تمريض القبالة.

ويعد هذا المركز الأول من نوعه على مستوى المستشفيات التابعة لتجمع الشرقية الصحي؛ حيث يلتحق بالبرنامج 12 متدربًا ومتدربة خلال 18 شهرًا تدريبيًّا على مستويين تدريبيين بواقع 6 متدربين في كل مستوى.

وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع جودة الخدمة وكفاءة العاملين في تخصص القبالة، إضافة إلى استقطاب الكوادر السعودية من مختلف مناطق المملكة من أخصائيات التمريض لتأهيلهن للعمل في أقسام النساء والتوليد كقابلات مؤهلات بدرجة (أخصائي أول قبالة).

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
05:17 PM
اخر تعديل
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
05:22 AM

"التخصصات" تعتمد "ولادة الدمام" كمركز تدريب للقابلات

يلتحق فيه 12 متدربًا ومتدربة خلال 18 شهرًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
709

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي كمركز معتمد لدبلوم تمريض القبالة.

ويعد هذا المركز الأول من نوعه على مستوى المستشفيات التابعة لتجمع الشرقية الصحي؛ حيث يلتحق بالبرنامج 12 متدربًا ومتدربة خلال 18 شهرًا تدريبيًّا على مستويين تدريبيين بواقع 6 متدربين في كل مستوى.

وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع جودة الخدمة وكفاءة العاملين في تخصص القبالة، إضافة إلى استقطاب الكوادر السعودية من مختلف مناطق المملكة من أخصائيات التمريض لتأهيلهن للعمل في أقسام النساء والتوليد كقابلات مؤهلات بدرجة (أخصائي أول قبالة).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,298

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة